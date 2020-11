‘A Mano terá menu especial em comemoração ao aniversário de dois anos

PUBLICIDADE

Após um ano cheio de surpresas e inovações, o ‘A Mano completa dois anos no próximo 7 de novembro. A casa italiana se tornou uma referência em sabor, atendimento e qualidade e serve de palco para comemorações, reuniões de negócios e encontros entre amigos. A partir desta quarta-feira (4) a noite, o restaurante vai contar com um menu exclusivo da semana de aniversário.

Criado pelo chef Ivo Sousa, que também comemora um ano à frente da cozinha, o menu terá Lentilhas francesas cremosas com camarão envolvo em tagliolini crocante (R$ 56) de entrada. Para a data comemorativa, a casa oferece também o um primeiro prato, um Agnolotti de brasato (R$ 70). A massa fresca de espinafre é recheada de carne marinada no vinho e cozida lentamente, e servida sobre cama de creme burrata com cogumelos salteados e tomate cereja confitado.

O prato principal traz um corte do pernil de cordeiro, o stinco. Na receita, o Stinco de cordeiro (R$ 99) é servido ao molho roti e acompanhado de risoto de provolone e rúcula. Para fechar as comemorações, o menu tem a Torta de pistache com chocolate belga e geleia cítrica (R$ 37).

E como um bom menu precisa ser bem acompanhado, a sommelière da casa, Ana Clara Carvalho, separou algumas dicas de vinhos para harmonizar com o cardápio de aniversário. Para a entrada, ela sugere o Morin Pere & Fils Chardonnay, da região francesa de Languedoc Roussillon. O italiano Chianti Tenute Rossetti é a recomendação para combinar com o Agnolotti de brasato. O cordeiro pede um vinho mais encorpado e a recomendação é o francês da região de Bordeaux, o Château Haura. Para finalizar, a Torta de pistache pode ser acompanhada do Tabali Pedregoso Late Harvest, um rótulo chileno do Vale do Limari.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um brinde

Para comemorar o aniversário da casa de um jeito ainda mais especial, todos os clientes que forem ao ‘A Mano no 7 de novembro vão ganhar uma taça de espumante de welcome drink. “É uma data especial para nós e é importante brindar com quem nos motiva a trabalhar e acompanha nossa jornada”, explica o sócio André Sampaio.

Serviço

‘A Mano – Menu especial de aniversário

Data: de 4 a 8 de novembro, quarta a domingo

Endereço: 411 Sul, Bloco D

Horário de funcionamento: de segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 0h. Sexta e sábado, das 12h às 17h e das 19h às 0h. Domingo, das 12h às 17h.

Reservas e pedidos: http://wa.me/ 556132458235

Informações: (61) 3245-8235

@amanorestaurante