A Mano terá menu especial de Dia dos Pais no restaurante e no delivery

O almoço de Dia dos Pais é um momento esperado por pais e filhos. Família reunida, risadas e, claro, uma boa comida. Para tornar a data mais especial ainda, o ‘A Mano preparou um Menu de Dia dos Pais com pratos exclusivos para a data. As criações do chef Ivo Sousa estarão disponíveis tanto para quem for almoçar no restaurante, quanto para quem quiser comer em casa. O cardápio especial já está disponível para encomendas.

Salada de alcachofras recheadas com queijo canastra gratinado e cogumelos shimeji, acompanhada de aspargos (R$ 47) é a opção de entrada. O primeiro prato do menu é o Ravioli recheado de linguiça de lombo toscana, servido com molho de tomate, azeitonas pretas, manjericão e pimenta crocante de alho-poró (R$ 77).

Como uma boa casa italiana, o ‘A Mano conta com um menu farto. Depois do primeiro prato, o restaurante tem no cardápio de Dia dos Pais a Paleta de cordeiro assada ao molho de vinho tinto e acompanhado de trio de purês — batata doce roxa, cenoura e cebolete — (R$ 94) como prato principal.

Assim como os pais, a sobremesa é doce na medida certa. A casa terá Torta de gianduia com ganache de caramelo e creme de castanha de caju (R$ 33) para completar a refeição. Quem quiser comer na casa pode fazer reservas pelo whatsapp no número (61) 3245-8235.

Delivery especial

No próximo domingo (9) a casa vai funcionar com um cardápio especial no delivery também. Quem quiser, pode pedir o Menu de Dia dos Pais, mas também pode optar por outros clássicos do ‘A Mano. E nada mais típico do restaurante que uma massa fresca, certo? Na lista estarão disponíveis o Ravioli de brie e mel trufado (R$ 74) servido com manteiga e pasta de trufas negras, o Bauletti di manzo (R$ 77), uma massa fresca de batata recheada com filé mignon em cubos ao molho cremoso de funghi seco e a Lasanha à bolonhesa clássica (R$ 64).

Na lista de massas grano duro com o Espaguete al mare (R$ 89), servido com molho pomodoro com camarão, polvo, lula e lagosta, e Espaguete Alfredo (R$ 69), com molho branco e cubos de filé mignon ao molho marsala.

Também estão nas opções o Filé de robalo ao molho de alcaparras com purê de batata (R$ 86), o Medalhão de filé ao molho marsala com penne ao molho de gorgonzola (R$ 79) e o Contra-filé à cavalo com ovo perfeito, pão de miga e tagliolini trufado (R$ 86). De sobremesa, Pudim italiano de pistache com sua própria calda (R$ 34) ou Torta mousse de chocolate (R$ 32), com camadas de mousses de chocolate meio amargo, de chocolate branco e de chocolate ao leite coberta com raspas de chocolate.

Serviço

‘A Mano Delivery

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 16h.

Pedidos pelo whatsapp no link: http://wa.me/556132458235

Informações e pedidos: (61) 3245-8235

@amanorestaurante

