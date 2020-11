A cozinha diversificada de Tiago Santos: a montanha e o mar no prato na Casa Mangiare

Tiago Santos é pernambucano, bacharel em direito, poliglota e mora em Brasília há 25 anos. Atuou por bastante tempo na área de tecnologia, mas percebeu que a cozinha é o seu devido lugar. Os amigos eram os sortudos pois ganhavam verdadeiros banquetes vindo dele, e nessa levada recebia muitos convites para abrir um restaurante, mas sair da informática para virar cozinheiro, de uma hora para outra, não era normal.

“Eu sou encantado com a gastronomia. Ter vivenciado outras profissões me fez acreditar que devemos fazer exatamente o que amamos e a gastronomia foi a minha melhor escolha”, comenta Tiago.

Junto com sua esposa Márcia viajou para vários países ele fazendo cursos de degustando em muitos restaurantes importantes e ela de somelier . Na Itália, explorou Roma, Florença, Veneza, nos Estados Unidos foi diversificado desde Nova Iorque a Miami, na América do Sul Argentina e Uruguai e claro, aportou na França entre idas e vindas por três anos para aprender tudo sobre a profissão que se apaixonou.

Tiago caracteriza sua cozinha como uma galeria de arte. “Quero que as pessoas façam uma viagem gastronômica e cultural através dos pratos que elaboro. A expectativa é de que as pessoas sejam transportadas para a região daquele prato, que elas se sintam na França, mas que consigam identificar a história do chef Tiago através das composições”, comenta.

Tiago é sócio e chef do Le Jardin Bistrô, localizando na Aliança Francesa. Está fazendo consultoria para o restaurante La Cabane que abrirá em 2021.

Nos dias 20 e 21 de novembro o chef estará apresentando sua experiência no menu da Mangiare com o tema Da Montanha ao Mar. E promete surpresas aos comensais. As entradas desde um brioche a Terrine de porco e mini quiche de alho poró com batata barôa: com picles e cebola caramelizada e salada de polvo com óleo de gergelim tostado, gersal, gergelim tostado, tomate em pó e vinagrete de limão siciliano.

Os pratos principais serão uma explosão de emoções o tema mar vem com ravioline de ricota com camarão, gema de ovo e camarão refogado com ervas e pêra. Molho beurre blanc, crocante de bacon e brotos. A montanha é representada por vol-au-vent de cordeiro assado com queijo E acompanha lentilha e legumes. E para alinhar a digestão vem uma combinação de queijos como: queijo de cabra curado de Brasília, da canastra macio e queijo brie com amêndoas e mel, tâmara, mirtilo e morango. A sobremesa é um clássico francês que agrada a todos os paladares, profiteroles com calda quente de chocolate e sorvete de pistache.

Todas as etapas do jantar são harmonizadas com vinhos da Casa Perini e águas da Sferriè.

Acompanhando o café os deliciosos pães de mel da marca Cheia de Graça.

A casa só atende com reservas e o número de vagas são limitadas.

Serviço:

Casa Mangiare

Chef Tiago Santos

Dias 20 e 21 de novembro

QI 28 Lago Sul

Jantares Sextas e Sábados

Valor : R$ 280,00

Horário: 20h

Reservas: 61 984466968