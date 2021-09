Mahali Mzuri: Safári no Quênia de Richard Branson é eleito o melhor hotel do mundo

Além de ser escolhido como o Safári Número 1 do mundo, a propriedade da Virgin Limited Edition também se destacou como Melhor Hotel

Mahali Mzuri, propriedade do empresário britânico Sir Richard Branson localizada no famoso parque Maasai Mara, no Quênia, foi escolhido como o Melhor Hotel e Melhor Safári Lodge do mundo na edição 2021 da Travel + Leisure’s World Best Awards.

Um dos principais prêmios do turismo mundial, a Travel + Leisure’s World Best reconhece os melhores hotéis, ilhas, cidades, cruzeiros, companhias aéreas, spas, entre outros, com base nos resultados da pesquisa de seus leitores. Essas avaliações servem como uma fonte confiável e essencial para inspirar os viajantes ao redor do globo, cada vez mais exigentes, informados e conectados.

Localizado na exclusiva Olare Motorogi Conservancy, no parque Maasai Mara, Mahali Mzuri faz parte da coleção de retreats da Virgin Limited Edition e destaca-se pelo luxo das acomodações. São apenas 12 suítes em formato de tendas, um refúgio estratégico para a observação dos animais selvagens da savana africana. Cada uma possui um banheiro e um deck privativos, deixando para a tenda principal, no centro do acampamento, a parte social, onde o café da manhã e o almoço são servidos. Todas as refeições, assim como as bebidas, estão inclusas, e os hóspedes têm a opção de relaxar na piscina de 12 metros de borda infinita e com vista para o parque, ou receber um delicioso tratamento no spa.

Mahali Mzuri. Foto: Virgin Limited Edition/Divulgação

Os visitantes também são convidados para uma imersão na cultura do povo local, os Maasai, com uma visita a uma aldeia tradicional, assim como conhecer os projetos comunitários realizados pelo hotel. Todos os funcionários do Mahali Mzuri são quenianos e grande parte nasceu na região.

“É uma honra e um sonho realizado ser nomeado como o hotel número um do mundo pelos leitores experientes da Travel + Leisure”, disse o gerente geral Wilson Odhiambo. “Esse reconhecimento só mostra o trabalho árduo e a dedicação que cada pessoa de nossa equipe da Virgin Limited Edition coloca no Mahali Mzuri”.

As listas de 2021 da World Best Awards, bem como a metodologia de pesquisa, estão disponíveis no site +travelandleisure.com e aparecerão na edição de outubro da revista. Além de Mahali Mzuri, este ano, outro destino da Virgin Limited Edition também ganhou destaque: o Kasbah Tamadot, refúgio na Montanhas Atlas, em Marrocos, foi nomeado como o Resort Número 1 no Norte da África e no Oriente Médio pela quarta vez.

Sobre a Virgin Limited Edition: Exclusiva coleção de propriedades do empresário Sir Richard Branson pelo mundo. Cada um de seus retreats foram transformados em hotéis intimistas e de alto luxo e serviço excepcional, sem deixar de brindar o hóspede com experiências que envolvem o contexto local e as comunidades as quais estão inseridos. A rede inclui Necker Island e Moskito Island, nas Ilhas Virgens Britânicas, Ulusaba Private Game Reserve e Mont Rochelle, na África do Sul, Kasbah Tamadot em Marrocos, The Lodge, na Suíça, Mahali Mzuri, no Quênia, e o Son Bunyola Estate, em Maiorca.