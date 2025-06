Lavras Novas: o refúgio perfeito para casais em busca de romance e natureza

Se você está procurando um destino charmoso para curtir a dois, Lavras Novas, em Minas Gerais, pode ser exatamente o que você precisa. Pequena vila com ruas de pedra, casinhas coloridas e clima acolhedor, Lavras Novas oferece o equilíbrio ideal entre contato com a natureza, aventura leve e gastronomia mineira, tudo isso em um cenário perfeito para momentos românticos.

Localizada a pouco mais de 100 km de Belo Horizonte, a vila tem se destacado como um destino para casais que querem fugir do agito das grandes cidades e aproveitar o clima de montanha, as paisagens naturais e a hospitalidade local.

Um charme que conquista

O centrinho da vila é feito para passeios tranquilos de mãos dadas. Caminhar pelas ruas de pedra, visitar lojinhas de artesanato e parar para um café em um dos pequenos estabelecimentos faz parte da experiência. A Igreja Nossa Senhora dos Prazeres e o mirante da Rua da Fonte são pontos que merecem ser visitados para fotos e contemplação da vista.

Foto: Reprodução

Natureza e aventura para curtir a dois

Lavras Novas fica cercada por belezas naturais que tornam o passeio ainda mais especial. A Cachoeira dos Namorados é uma das atrações mais procuradas pelos casais, perfeita para um banho revigorante e para se conectar com o verde ao redor. Outras cachoeiras próximas, como a dos Pocinhos, também valem a visita.

Para os casais que gostam de um pouco mais de aventura, os passeios de quadriciclo pelas trilhas, mirantes e represas proporcionam diversão e belas paisagens para compartilhar.

Cachoeira dos namorados. Foto: Divulgação

Gastronomia com clima romântico

A culinária local é outro ponto alto da vila. Restaurantes como o restaurante Bem Te Vi e o Pierina combinam pratos típicos mineiros e culinária Italiana com ambientes aconchegantes e vistas incríveis, especialmente ao pôr do sol, criando o cenário perfeito para um jantar romântico.

Foto: Reprodução

O clima perfeito o ano inteiro

No inverno, a atmosfera fica ainda mais intimista com o frio, as lareiras acesas e as pousadas acolhedoras, convidando os casais a relaxar. Já no verão, o clima ameno da montanha e as possibilidades de trilhas e cachoeiras refrescantes atraem os que gostam de dias ao ar livre.

Dicas para um roteiro a dois

Para aproveitar Lavras Novas em um fim de semana, vale começar com um café tranquilo no centrinho, seguido de uma visita à Cachoeira dos Namorados. No fim da tarde, o pôr do sol nos mirantes da Rua da Fonte ou Estrada Real é imperdível. Para fechar o dia, um jantar num restaurante local com pratos típicos de Minas e uma boa bebida.

Lavras Novas é, sem dúvida, um destino encantador para casais que buscam romance, contato com a natureza e um clima de vila acolhedora. Um convite para desacelerar, aproveitar o momento e criar lembranças inesquecíveis a dois.