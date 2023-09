Tipos de vinhos: confira o guia completo para iniciantes

Para você que ama vinho ou quer conhecer essa cultura e se tornar um enófilo, é primordial conhecer os tipos de vinhos. Cada vinho tem uma origem, história, harmonização e principalmente sabor. As categorias, tipos e modelos de vinho mostram o quão rica é a sua degustação.

Especialistas apontam que a uva é cultivada há mais de 7 mil anos, quando a humanidade começou suas primeiras tribos. Já o vinho foi pela primeira vez produzido pelos persas e egípcios há aproximadamente 3 mil ou mil anos A.C., e desde então se tornou uma sensação em todas as culturas e épocas. Saiba mais a seguir!

Entenda a classe dos vinhos

Para começar nosso estudo sobre os tipos de vinhos é preciso entender as diferentes classes da bebida. Essas classes definem um pouco sobre como a categoria de vinho funciona e é importante para que você consiga harmonizar cada vinho no momento certo, e degustá-lo aproveitando ao máximo seu sabor.

Os tipos de vinhos e suas classes separam cada vinho segundo sua própria espécie, com teor de álcool semelhante, sabor parecido e até mesmo o tipo de fruta ou processo de produção. Ao longo de sua degustação e familiaridade com cada um desses vinhos, você terá uma experiência completa do mundo da enologia. Veja:

Vinhos de mesa

O vinho de mesa é produzido principalmente com a uva bastante madura. Sua graduação de álcool é de 8,6% a 14%, e como o nome da classe sugere, este é um vinho muito utilizado para acompanhar as refeições, ou seja, para ser colocado à mesa com um bom jantar. Este vinho pode ser tinto, rosé ou mesmo branco, e no Brasil ele também é conhecido como “vinho fino”.

Vinhos leves

O vinho leve passa por um processo de produção específico, onde os açúcares naturais da uva são fermentados e, daí, a bebida é elaborada. Esse vinho não é muito comum no Brasil, porém é muito comum lá fora, principalmente na Europa. O seu teor de álcool fica entre 7% e 15%.

Champagne

O champagne é um tipo de vinho com gás carbônico, CO2, com fermentação alcoólica. Por se tratar de bebidas gaseificadas, os champagnes são geralmente embalados em garrafas grossas, projetadas especificamente para aguentar e resistir à alta pressão presente nos seus gases. Os champagnes são tipos de vinhos geralmente associados a festas e eventos finos e caem muito bem para essas situações.

Vinhos compostos

São chamados de vinhos compostos de bebidas com um teor de álcool que fica entre 14% e 20%. Esses vinhos são produzidos com a mistura entre um vinho de mesa clássico e um concentrado de plantas amargas, aromáticas, e a adição de minerais ou até mesmo substâncias de produtos animais. Além de álcool etílico, açúcar, caramelo e mistela.

Vinhos licorosos

Os vinhos licorosos são bastante conhecidos pelo seu grau de álcool. Na legislação brasileira, eles ficam entre 14% e 18%. Essa bebida geralmente conta com mistela, uva e açúcar caramelo, e ela é tratada como vinho seco, quando seu teor de glicose fica em torno de 20g de glicose por litro.

Como é classificado o teor de açúcar de vinhos?

Você provavelmente já ouviu falar de algumas classificações de vinhos, termos como vinho seco, suave ou demi seco, são normais entre os enófilos. Esses termos se referem principalmente à quantidade de açúcar presente no vinho, que acaba impactando o seu sabor.

Conhecer esses termos de maneira mais profunda é fundamental para você conseguir compreender o que são os tipos de vinhos. Cada um deles tem um sabor característico causado pela sua porcentagem de açúcar. Entenda abaixo como se dividem essas categorias.

Vinho suave

O vinho suave, também conhecido como doce, é adoçado artificialmente e, por isso mesmo, tem uma concentração de açúcar maior que advém da própria uva. A sua produção pode ser feita com variados tipos de uvas colhidas bem maduras. Só isso já garante mais doçura ao vinho e os níveis de açúcar ainda são concentrados com o envelhecimento da bebida. O açúcar deste tipo é de 25g até 80g.

Vinho demi-sec

O vinho meio seco causa uma certa estranheza em alguns degustadores. Porém, ainda assim, a legislação brasileira é abrangente o suficiente para levá-los em conta. Os tipos de vinhos meio secos têm entre 4,1g a 25 g por litro. Por esse limite alto e quantidade mínima baixa, podemos esperar deste vinho um sabor bem variado.

Vinho seco (ou brut)

O vinho seco é o mais famoso e consumido no mundo. Neste vinho, não há adição de açúcar durante a sua produção, e a maior parte do açúcar presente na própria uva é transformado em álcool durante o processo de fermentação. Todo o açúcar presente na bebida vem da glicose e frutose, mas o mesmo não é percebido de forma predominante na degustação. O açúcar presente no vinho seco é de até 4g por litro.

Quais são os tipos de vinhos do mercado?

Por fim, vamos entender melhor os tipos de vinhos. Cada uma dessas bebidas é bastante conhecida e tradicional com sabores únicos. Há diversas marcas no mercado para conhecer e saborear. Cada uma com características que tornam a experiência de degustação surpreendente.

Atualmente, é possível encontrar vinhos online, facilitando muito a compra dessas bebidas. Confira as melhores marcas de vinhos nacionais e importados, com opções que vão agradar a todos os gostos com suas sensações e sabores incríveis.

Para você entender melhor, veja a seguir os tipos de vinhos:

Vinho tinto

O vinho tinto, como o nome deixa claro, é um vinho vermelho de cor bastante forte resultante do seu processo de produção e do estilo de maceração utilizado para as uvas. As cascas da fruta esmagadas dão ao vinho sua cor característica e boa parte do seu sabor. Entre os principais tipos, temos:

Cabernet : Esta é uma das castas de uvas mais famosas. O vinho produzido com ela é considerado potente, isso se dá porque essas uvas, de cascas grossas, têm taninos de sabor pronunciado. É comum que o seu vinho apresente notas de café e baunilha;

: Esta é uma das castas de uvas mais famosas. O vinho produzido com ela é considerado potente, isso se dá porque essas uvas, de cascas grossas, têm taninos de sabor pronunciado. É comum que o seu vinho apresente notas de café e baunilha; Merlot : Os vinhos das uvas merlot têm uma acidez considerada média, e, no geral, o seu corpo também. Os aromas são característicos de frutas negras com notas de cacau e cravo;

: Os vinhos das uvas merlot têm uma acidez considerada média, e, no geral, o seu corpo também. Os aromas são característicos de frutas negras com notas de cacau e cravo; Pinot Noir-Syrah: Fruta de casca fina e que dá origem a vinhos consideravelmente mais claros. A uva deve ser cultivada em lugares frescos, e sua bebida tem notas de morango e framboesa.

De todos os tipos de vinhos, esse é um dos mais consumidos, em especial pelos enófilos mais clássicos. Seu sabor é tão tradicional quanto a existência da própria bebida e, por isso, é apreciada com gosto e bastante tradição em diversos lugares ao redor do mundo. Ao consumir, lembre-se de todas essas frutas e tente captar seus sabores.

Vinho branco

Embora seja chamado de vinho branco, na verdade, sua coloração é transparente. Muito diferente do vinho tinto, seu sabor tende a ser menos intenso e mais suave. O vinho branco é muito recomendado para acompanhar queijos, peixes e frutos-do-mar em geral.

Também é extensamente utilizado na culinária. As uvas utilizadas para produzir os vinhos brancos são as verdes, veja abaixo os principais tipos:

Chardonnay : A principal uva dos vinhos brancos, a Chardonnay, é uma fruta francesa conhecida como rainha das uvas. Seu sabor é de muita qualidade, com toques cítricos e de noz-moscada;

: A principal uva dos vinhos brancos, a Chardonnay, é uma fruta francesa conhecida como rainha das uvas. Seu sabor é de muita qualidade, com toques cítricos e de noz-moscada; Sauvignon Blanc : Mais uma que vem direto da França, seu aroma e sabor são frutados e com um toque de frutos tropicais como o maracujá ou melão, e a bebida resultante do seu processamento é clara e delicada;

: Mais uma que vem direto da França, seu aroma e sabor são frutados e com um toque de frutos tropicais como o maracujá ou melão, e a bebida resultante do seu processamento é clara e delicada; Pinot Grigio: Fruta de uso popular nos Estados Unidos, seu aroma é bem cítrico e tem toques de lichia, e a bebida resultante é leve, refrescante, um vinho muito tomado em dias quentes;

O vinho branco é, sem dúvida, um dos tipos de vinhos mais consumidos em todo o mundo e também ao longo da história. Suas notas são mais refrescantes e suaves, e o vinho produzido é delicado, suave, mas ainda com bastante presença e um sabor bem marcado. Vale a pena degustar o vinho branco.

Vinho rosé

O vinho de cor rosada não pode ser confundido com o tipo tinto. Embora tenham ambos cores com tons de vermelho, o vinho tinto tem uma cor muito mais próxima do vinho. Enquanto o rosé é levemente rosado, e no geral o seu sabor é menos intenso e mais delicado que o tinto. Vejam as uvas responsáveis por essa variedade de vinho.

Garnacha : A Garnacha é uma das principais uvas usadas para produzir vinhos rosés. Sua casca é bastante fina, elas contêm um grande nível de açúcar e sua acidez é considerada moderada;

: A Garnacha é uma das principais uvas usadas para produzir vinhos rosés. Sua casca é bastante fina, elas contêm um grande nível de açúcar e sua acidez é considerada moderada; Syrah : A uva Syrah é bastante famosa por ser pequena, ter uma pele grossa e escura. De origem francesa, essa fruta tem uma acidez considerada média e altos níveis de taninos. Geralmente na produção de vinhos, ela é misturada com outras uvas como a própria Garnacha;

: A uva Syrah é bastante famosa por ser pequena, ter uma pele grossa e escura. De origem francesa, essa fruta tem uma acidez considerada média e altos níveis de taninos. Geralmente na produção de vinhos, ela é misturada com outras uvas como a própria Garnacha; Pinot Noir: A fruta de casca fina que já foi citada também é usada para produzir vinhos de cor rosada com toques delicados e elegantes.

O vinho rosé é bastante versátil na sua harmonização e pode ser combinado com aves, massas, sobremesas e também frutos do mar. O seu sabor delicado é essencial para aqueles que têm dificuldade de apreciar o sabor forte do vinho tinto ou o excesso de suavidade no vinho branco.

Vinho espumante

E para finalizar os tipos de vinhos, podemos citar o espumante. Esse tipo de vinho não é necessariamente uma categoria própria, mas na sua produção e após a fermentação da uva, o vinho passa por um processo de gaseificação que libera o dióxido de carbono. A espuma torna a degustação bastante diferente e entrega a esse vinho características únicas, como um sabor mais ácido.

Todos os tipos de vinhos que mencionamos aqui são não só comuns, mas também tradicionais e merecem ser conhecidos por todos que querem saborear e apreciar essas bebidas tão famosas. Vale a pena conhecê-los e degustá-los, descobrindo sabores e conhecendo notas distintas. Gostou do artigo? Compartilhe-o com seus amigos!