Wine Sounds Always on: o lugar certo para os amantes do vinho e de boa música

Wine Sounds Always on é o mais novo espaço da capital propõe uma experiência de harmonizações de vinhos e músicas em um ambiente ao ar livre

Inaugurado no último dia 10, tive o privilégio de participar do Soft Open para imprensa e amigos que aconteceu na quinta-feira dia 09. Com degustação de espumantes, vinhos brancos e tintos harmonizados com vários sabores de pizzas. E o mais incrível foi à apresentação fantástica da banda Magoo que abrilhantou mais ainda o evento.

O Wine Sounds é um evento nunca antes visto na capital e que explora o conceito always on, com atividades presenciais e online que acontecem simultaneamente. Assim, é possível interagir com amantes de música e vinhos e se divertir 24 horas por dia, durante todos os dias, pelo ano inteiro.

Ambiente do Wine Sounds Brasília. Foto: Reprodução/Instagram

Ambiente do Wine Sounds Brasília. Foto: Reprodução/Instagram

Esse ombrelone é um charme à parte! Foto: Reprodução/Instagram

Esse ombrelone é um charme à parte! Foto: Reprodução/Instagram

Esse ombrelone é um charme à parte! Foto: Reprodução/Instagram

Esse ombrelone é um charme à parte! Foto: Reprodução/Instagram

Essas cabines, além de charmosas, permitem que você fique mais isolado com seu grupo de amigos. Foto: Reprodução/Instagram

Ambiente do Wine Sounds Brasília. Foto: Reprodução/Instagram

Ambiente do Wine Sounds Brasília. Foto: Reprodução/Instagram

Por meio de um aplicativo, os clientes terão acesso a diversas vantagens e benefícios, como conteúdos especializados, ofertas de produtos e serviços, cashback e outras recompensas, sorteios mensais e ingresso para eventos exclusivos.

Localizado no Clube da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas da União (ASTCU), o Wine Sounds promete revolucionar o mercado de eventos da capital. O espaço é uma criação da empresa Fan Projects, juntamente com a On Eventos e o especialista em vinhos Rodrigo Gerhard.

Funcionando de sexta a domingo, a casa dá início às atividades da semana com um dia de jazz, seguido por rock aos sábados e MPB nos domingos.

Os membros da Wine Sounds também terão prioridade de entrada nos restaurantes e outros espaços próprios da marca e para fazer parte do clube Wine Sounds, baixe o aplicativo clicando aqui e aproveite!

Ficou curioso para saber como ficou o espaço? Dê uma espiadinha nas fotos, ficou incrível.

Espumante nacional, servido na noite da inauguração. Foto: Arquivo Pessoal

Vinho português, servido na noite de inauguração. Foto: Arquivo Pessoal

Vinho português, servido na noite de inauguração. Foto: Arquivo Pessoal

As pizzas são simplesmente deliciosas. Foto: Arquivo Pessoal

As pizzas são simplesmente deliciosas. Foto: Arquivo Pessoal

Chef Leninha Camargo, Vivi Campos, Thiago Malva e Dai Nasteoli. Foto: Arquivo Pessoal

Daniel Abem e Dai Nasteoli. Foto: Arquivo Pessoal

Ju Rodrigues e Dai Nasteoli. Foto: Arquivo Pessoal

Daiany e Daiana Nasteoli. Foto: Arquivo Pessoal

Daiana e Daiany Nasteoli. Foto: Arquivo Pessoal

Adriana Nasser e Dai Nasteoli. Foto: Arquivo Pessoal

Daiana Nasteoli, Karl Jeanneth e Dai Nasteoli. Foto: Arquivo Pessoal

Daiana Nasteoli, Catiuscia Bellaguarda e Dai Nasteoli. Foto: Arquivo Pessoal

Daiana Nasteoli. Foto: Arquivo Pessoal

Catiuscia Bellaguarda. Foto: Arquivo Pessoal

Catiuscia Bellaguarda. Foto: Arquivo Pessoal

Dai Nasteoli. Foto: Arquivo Pessoal

Daiana Nasteoli. Foto: Arquivo Pessoal

Rodrigo Gerhard e Carlos Grillo. Foto: Arquivo Pessoal

Rodrigo Gerhard e convidado. Foto: Arquivo Pessoal

Rodrigo Gerhard e sua esposa. Foto: Arquivo Pessoal

Lia Dinorah, colunista do Jornal de Brasília e seu esposo, Hugo. Foto: Arquivo pessoal

Daiana Nasteoli, Marcus Neves e Daiana Nasteoli. Foto: Arquivo Pessoal

Inauguração do Wine Souds Brasília. Foto: Arquivo Pessoal

Dai Nasteoli. Foto: Arquivo Pessoal

Daiana Nasteoli. Foto: Arquivo Pessoal

Catiuscia Bellaguarda. Foto: Arquivo Pessoal

Programação

Sexta-feira com jazz , das 17 h às 23 h

, das 17 h às 23 h Sábado com rock , das 17 h às 23 h

, das 17 h às 23 h Domingo com MPB, das 15 h às 21 h

Serviço

Bistrô Wine Sounds

Endereço: Associação dos Servidores do Tribunal de Contas da União (ASTCU), no Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Brasília