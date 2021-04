Vinho bom é vinho caro?

Confira dicas e sugestões para você comprar excelentes vinhos por menos de 100 reais

Escolher um bom vinho pode ser um desafio até mesmo para os enófilos mais experientes. Afinal, existe uma variedade enorme de rótulos, uvas, países, regiões, aromas, texturas e sabores. Todos os dias, em média, 600 novos rótulos são lançados no mundo inteiro, mas saiba que vinho bom nem sempre é sinônimo de vinho caro.

Com isso em mente, fica a pergunta: Como escolher um vinho com qualidade por até 100 reais?

Primeiramente, a uva é a matéria prima do vinho e a qualidade desta uva que vai representar a qualidade do vinho. 80% da qualidade do vinho vem da qualidade da uva, o restante fica por conta dos processos de vinificação. Então o enólogo produzindo o vinho com uma uva de qualidade terá um vinho também com qualidade, ou seja, é parte fundamental da produção de vinhos a qualidade da uva.

Eu sempre digo que a ‘litragem’ é fundamental para uma boa evolução no mundo dos vinhos, mas por motivos óbvios, ninguém quer investir muito dinheiro em produtos que não conhece. Por isso, muitas pessoas que não tem tanta familiaridade com o vinho, acabam fazendo do preço o seu principal critério de escolha. Isso não é errado, de forma alguma. Porém, um vinho que custa R$ 300, por exemplo, não traz nenhuma garantia de que vai agradar o teu paladar mais do que um que custe R$ 50.

Mas então vamos lá, vou listar abaixo duas dicas que irão ajudar na hora de escolher um bom vinho.

Sempre que forem comprar o vinho, verifique se no local tem um profissional da área que possa te orientar

O sommelier sabe mais do que ninguém sobre os vinhos que melhor combinam com a ocasião aonde você irá levar o vinho. Não hesitem em chamá-lo, eles adoram ser consultados e terão o maior prazer em sugerir a bebida a você. Não sinta vergonha em dizer quanto pretende gastar, pois eles têm a experiência que você ainda não tem, por isso será mais assertivo. Essa dica vale também para a escolha de vinhos em um restaurante.

Registrem seus vinhos provados e sempre que possível deguste comparando

Esta é uma excelente maneira de não esquecer as características dos vinhos que você mais gostou e os que menos gostou. E sempre que puder abra dois ou três vinhos diferentes, coloque taça com taça, esse exercício irá fazer com que você compare os vinhos de preços diferentes, identificando o que o faz um ser melhor que o outro de acordo com o seu gosto pessoal em relação ao corpo, acidez, tanino do vinho, por exemplo.

Sugestões de bons vinhos até R$ 100,00

Abaixo listei alguns rótulos que você pode comprar por menos de 100 reais, dos quais é uma indicação de vinhos bem elaborados, de um dos enólogos mais renomado do mundo. Essencialmente esta escolha foi construída à base de experiências pessoais num conceito da análise de custo-benefício.

Marcelo Pelleriti é o criador de excelentes vinhos que foram premiados na Argentina e na França. Ele tem um projeto próprio que reproduz a sua personalidade e a sua paixão pela música e pelos vinhos.

SOL FA SOUL

Malbec é um vinho jovem, fresco, simples, o primeiro da sua linha de varietais. A sugestão do enólogo é bebê-lo com qualquer comida e para qualquer ocasião!

E pra quem gosta de vinhos que podem ser refrescados, tem as opções do vinho branco e rosè e dos espumantes Moscato Sweet, Brut Rosé

FESTIVO MALBEC

Festivo Malbec é um vinho tinto com coloração vermelho brilhante com reflexos violetas. Seu aroma apresenta notas de frutas vermelhas, como cereja e framboesa. Na boca, é percebido o frescor e a persistência média. É um vinho equilibrado, fresco e frutado, com excelente varietal do Vale do Uco. Também tem o Rosè e o Torrontes.

MALACARA BONARDA

Malacara Bonarda é parte de uma coleção de vinhos varietais jovens e modernos. Sua coloração é intensa e brilhante vermelho com toques violeta. O nariz é intenso com aromas de frutas maduras como amora, framboesa, morango cassis e cereja. Na boca apresenta baixa acidez. É um vinho fresco, levemente adocicado e fácil de beber. É uma verdadeira expressão dos vinhedos nos pré-Andes.

O Malacara também é produzido com as uvas: Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon e também no rosè.

Novidade!

Finalizo com uma novidade muito especial para os amantes de um bom azeite. O Azeite extra virgem que também é produzido pelo Marcelo Pelleriti chega ao Brasil em breve, tem intensidade, pureza e elegância. Produzido na região Finca (Mendoza), possui cor amarelo intenso com reflexos esverdeados.

Perfil: Elaborado com a variedade Arauco e três estágios de maturação este azeite é complexo. Intenso, Frutado e herbáceo. Ligeiramente amargo e picante. Elevado nível de polifenóis e baixa acidez, menor ou igual a 0,2%.

Hoje no Brasil temos mais de 40 rótulos de vinhos do Marcelo Pelleriti e todos eles podem sem adquiridos no site da VemVinho – https://loja.vemvinho.com.br/