Celebre o Dia dos Namorados com vinho!

Não é só de beijos que se prova o amor – Saiba onde comemorar e encontrar vinhos incríveis para degustar nesta ocasião tão excitante

O amor tem uma química que une corações, é um dia em que o foco está nos casais. Em muitos lugares do mundo, o Dia dos Namorados ou Valentine’s Day é comemorado no dia 14 de Fevereiro, em homenagem a São Valentim, no Brasil a data foi criada pelo publicitário João Dória, pai do atual governador de São Paulo no final dos anos 40, inspirada também em outras datas comemorativas, como o Dia das Mães, em que tem a tradição de presentear e comemorar em lugares especiais.

Por isso, escolha um lugar incrível para relaxar, comer bem e, principalmente, incendiar ainda mais a paixão entre você e a pessoa amada, e se você está na dúvida de como aproveitar melhor essa data, não se preocupe, preparei algumas sugestões encantadoras para você comemorar o dia dos namorados da melhor forma e também da companhia de um excelente vinho, É claro!

1 – Jantar sofisticado

Em Brasília tem muitas opções de restaurantes que preparam menus exclusivos não só para o jantar e almoço dos namorados, mais também para o dia antes e depois do dia doze.

Como é o caso do Istambul Cozinha Bar que conta com um ambiente lindo – Localizado na 215 Sul conta com uma variada e sofisticada carta de vinhos para regar o jantar romântico harmonizado com um menu três etapas, não tem como não encontrar um sabor a mais para esse dia tão especial. E para os amantes da boa música hoje eles terão a cantora Rosana Brown cantando ao vivo, vai ser lindo!

2 – Tudo em um só lugar

Que tal ver um belo pôr-do-sol, namorar à beira do lago, curtir restaurantes e ótimos vinhos em um só lugar? Gostou? Então vá ao Pontão do Lago Sul, o lugar certo para desfrutar de uma boa companhia!

O Pontão é um centro completo de lazer e entretenimento, além disso, sua beleza recheada de romantismo é frequentemente eleita por noivos como o lugar ideal para realizar o book fotográfico de casamento. Com certeza é um cenário que vale a pena ir com seu amor!

3 – Casais aventureiros

Se vocês formam um casal mais aventureiro, mas que mesmo assim não querem deixar o romance de lado, visitar a Chapada dos Veadeiros no dia dos namorados pode ser uma ótima alternativa de destino romântico para conhecer no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa região de turismo natural, localizada próxima aos municípios de Alto Paraíso e São Jorge, em Goiás, é o local perfeito para quem gosta de curtir trilhas e cachoeiras durante o dia, e apreciar um clima romântico de cidade pequena durante a noite. As cachoeiras do parque da Chapada dos Veadeiros estão abertas diariamente, e vocês ainda podem aproveitar para visitar outras piscinas naturais e quedas espalhadas por toda a região. À noite vale a pena conhecer alguns dos vários e excelentes restaurantes na cidade de São Jorge ou Alto Paraíso e apreciar o belo céu da região. Lembrando que a maioria deles tem adegas especializadas em vinhos, inclusive nas próprias pousadas.

Para chegar à Chapada dos Veadeiros é preciso ir até Brasília e seguir de carro até Alto Paraíso ou São Jorge.



4 – Villa Triacca Eco Pousada e Vinhos

A Villa Triacca Eco Pousada e Vinhos tem um conceito de Hotel Fazenda. É uma mescla de uma charmosa pousada, que remete à beira mar, com atrativos e ares do campo, com um diferencial de primar pela paz, descanso e conforto dos hóspedes. ​ Há 50 min de Brasília, a Villa Triacca alia o rústico ao moderno. Os apartamentos se situam em frente a lagos de águas azuis e cristalinas. A pousada oferece suíte de luxo e mezanino, além de bangalô com hidromassagem e telhado de vidro. A Villa Triacca prima por uma carta de vinhos que valoriza os vinhos nacionais produzidos do Sul ao Nordeste pelos desafios e cuidados do cultivo das uvas e por conhecermos os diversos terroirs do nosso país. Nos seus estudos eles se surpreenderam com a qualidade e o potencial dos vinhos nacionais.

5 – Que tal comemorar em casa com um bom vinho?

E se pela correria do dia a dia vocês não programaram com antecedência e não conseguiram reservar nenhum lugar, ou talvez queiram curtir em casa só os dois, sugiro então surpreender seu amor fazendo a comida preferida dele ou dela. Ou vocês podem cozinhar juntos e tornar a noite mais divertida. E o mais importante: capriche na decoração!

Escolha uma bela toalha de mesa, combine com um jogo de pratos brancos e com os melhores talheres que você tem na gaveta. A ideia é destacar as comidinhas preparadas com tanto carinho e amor. Também vale apostar em castiçais com velas e flores. Finalize espalhando sachês aromatizantes ao redor da casa. E novamente, o mais importante é escolher o melhor vinho para harmonizar com a majestosa noite.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nós somos um conjunto de atitudes que temos todos os dias, com todas as pessoas que passam por nós. Somos o bem e o mal que causamos que emanamos que guardamos e materializamos, e palavra alguma mudará esses fatos. Amar com as ações é mostrar sua autenticidade, amando como Jesus amou e nos ensinou. Celebrando todos os tipos de amor, independente de relacionamento entre homem e mulher. Pode ser compartilhados entre pais, filhos e amigos. O mais importante é celebrar com quem você ama através de cartões, flores, presentes, carinho e pequenos gestos com estilo e atitude.”

Dai Nasteoli

Feliz dia dos Namorados!