Já pensou em fazer um Curso de Vinhos?

Participar de um curso de vinhos certamente te ajudará a apreciar melhor a bebida e entendê-la em todos detalhes.

Nunca antes na história deste país vivemos um momento tão favorável para o consumo do vinho. A bebida, que em muitos países é considerada um “alimento”, está disponível em diferentes estabelecimentos, lojas especializadas, salões de beleza e até em postos de gasolina.

Com variedades, origens e preços diversos, os restaurantes dispõem de excelentes cartas, além de adegas climatizadas, taças adequadas e profissionais bem treinados para atender os mais variados clientes.

Com a expansão do mercado e a chegada de novos consumidores sem distinção de classe social, faixa etária ou orientação sexual é comum ouvir desses novos apreciadores a declaração: Amo vinho. Bebo muito, mas não entendo nada!

Para dar o start no mundo dos vinhos, não é preciso seguir muitas regras, basta gostar. O desafio pode ser grande, mas a evolução do conhecimento e do paladar vem com tempo, estudo e muita degustação. Algumas dúvidas são bem comuns para quem está começando e questões sobre como armazenar a garrafa de maneira correta é muito comum. Tudo isso vai interferir na apreciação da bebida. Pois fatores como corpo, aroma e tenacidade da bebida são influenciados pela temperatura.

Pensando em tudo isso, o Grupo VemVinho de Brasília formou uma equipe de mulheres empreendedoras, profissionais experientes do mundo dos vinhos, para ministrar cursos presenciais que irão te ajudar a desvendar essa bebida secular.

A ideia é disseminar e ajudar o maior número de pessoas a entenderem sobre a bebida. O curso será ministrado em diferentes restaurantes e adegas de Brasília e regiões próximas e, devido ao sucesso da metodologia exclusiva, em breve o curso será levado para outros estados.

Obter conhecimento sobre vinhos é muito importante. E não somente para quem quer garantir uma ocupação profissional na área, mas também para apreciar a bebida na sua totalidade e com mais prazer. Daiana Nasteoli - Sócia do grupo VemVinho, palestrante e uma das professoras do curso.

No curso, cada aluno saberá exatamente que tipo de vinho irá pedir em um restaurante, qual garrafa levar para jantares e almoços especiais. Irão aprender técnicas de degustação para apurar o paladar em variados modelos de taças. Além de conhecer as fases do processo de fabricação e noções precisas sobre como comprar o vinho que irá tomar no dia a dia, em ocasiões especiais ou até mesmo que tipo de vinho poderá presentear alguém. Aprender como escolher o vinho certo, analisando a garrafa e rótulo; descobrir as tão sonhadas técnicas de harmonização, saber identificar os seus variados aromas, saber como diferenciar os vinhos e conhecer detalhes relevantes sobre as principais uvas e regiões que produzem a bebida no mundo, entre outras surpresas que os alunos só saberão no dia da aula, pontua Daiana.

Quem está despertando o interesse em conhecer a fundo esse universo, sempre tem muitas dúvidas por onde deve começar. Mas se você quer apreciar vinhos de maneira correta, transformando as suas degustações em experiências ainda mais prazerosas, a melhor forma mesmo é fazer um curso de vinhos presencial. Além de ser um curso para entusiastas é também para quem quer se tornar um profissional e ganhar dinheiro no seguimento, conclui Daiana Nasteoli.

Para Catiuscia Bellaguarda, uma das professoras, o curso conta com uma didática incrível e ao final do curso, receberão certificado de conclusão e – o mais importante – vai ter plena confiança e capacidade para desvendar os segredos dessa bebida presente em tantos momentos especiais.

Aguimar Ferreira Chocolateria

O Grupo VemVinho, uma empresa inovadora no segmento, fez uma parceria exclusiva com a Chocolateria Aguimar Ferreira para que os alunos aprendam a harmonizar o vinho com chocolates, em um dos módulos do curso.

Em 2019, foi lançado no Brasil o chocolate funcional da Aguimar Ferreira Chocolateria. O produto é feito com matéria prima importada, o apreciado chocolate belga, da maior indústria de chocolates do mundo, a Barry Callebaut, e potencializado com castanhas nobres e frutas especiais com alto teor de antioxidantes e traz um conceito gourmet para essa iguaria. Segundo Alexandre, que é o dono da chocolateria, o grande foco da empresa foi produzir algo de excelência que reunisse saúde e sabor em um só produto. Por esse motivo a parceria foi feita, tanto o vinho quanto o chocolate são alimentos fantásticos para a saúde e saber harmonizá-los é essencial para uma degustação perfeita. Esse é mais um diferencial do curso.

Sobre o curso presencial

Para quem quer vivenciar essa experiência, pode se inscrever em uma das próximas turmas deste mês. O curso é voltado para quem ama vinhos e deseja entrar para este mundo com muito estilo e ter independência e terá um novo módulo exclusivo sobre aromas!

Para o curso, foram selecionados cuidadosamente 7 rótulos para desenvolver o conhecimento dos alunos. Serão: 1 Espumante; 1 vinho branco; 1 vinho rosè; 1 vinho tinto do velho mundo; 1 vinho tinto do novo mundo; 1 vinho de sobremesa; e 1 vinho surpresa, que será apresentado em uma degustação às cegas!

Conheça as professoras

Dai Nasteoli

Dai Nasteoli. Foto: Arquivo pessoal

Vocês já me conhecem bem através dos textos desta coluna e, além disso, sou empreendedora, wine influencer, Bacharel em Administração de Empresas com habilitação em Análise de Sistemas pelo Centro Universitário de Brasília (IESB) e Pós-graduada em banco de dados e inteligência de negócios pela mesma instituição. Estou à frende de negócios voltados para o mundo dos vinhos e gastronomia. Em 2017, transformei uma das lojas no primeiro Bar de vinhos de Brasília acompanhado de dezenas de rótulos internacionais de tintos, brancos, rosés, espumantes e alta gastronomia. Ministro cursos presenciais de introdução ao mundo dos vinhos, ensinando a várias pessoas como degustar e a terem autonomia e confiança para comprar e escolher um bom vinho.

Daiana Nasteoli

Daiana Nasteoli. Foto: Arquivo pessoal

Empresária, apaixonada pelo mundo dos vinhos. Atualmente é especialista em comécio Omnichannel, co-founder da empresa VemVinho e Wine Influencer. Principal objetivo é o de fortalecer pessoas e empresas por meio do empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Escritora e coautora nos livros: Sem Limites – Coaching Potencializando pessoas e humanizar.

Catiuscia Bellaguarda

Catiuscia Bellaguarda. Foto: Arquivo pessoal

Empreendedora, apaixonada pelo universo dos vinhos e embaixadora do grupo Vem Vinho. Há cerca de 15 anos se interessou este mundo e, desde então, vem se especializando no mercado e suas ramificações. Já viajou por diversos países do mundo em busca de rótulos e experiências enograstronômicas. Ao logo de sua trajetória, tornou-se uma especialista em aromas e em vinhos do velho mundo, especialmente os portugueses. Ministra cursos de introdução ao mundo dos vinhos e dá consultoria para montagem de adegas.

Serviço

Curso presencial de vinhos

Degustação de 7 vinhos;

Apostila eletrônica; e

Certificado.

Duração: 3 horas

Turmas limitadas a 10 alunos por turma.

Datas e horários das turmas de setembro

9, 16, 23 e 30 de Setembro

A partir das 19h30

Investimento

R$ 197,00 (individual)

R$ 300,00 (casal ou dupla)

O pagamento poderá ser feito por transferência bancária, PIX ou cartão de crédito.

Inscrições e informações

(61) 61 99905-6579

https://bit.ly/3ztUF9N