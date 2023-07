Otimizar tempo: dicas úteis e práticas para aplicar na sua rotina pessoal e de trabalho

Descubra como otimizar o seu tempo com algumas dicas úteis e práticas que reunimos. Confira a seguir!

Você provavelmente já sentiu que seria necessário ter mais horas no seu dia para conseguir dar conta de todos os afazeres, não é mesmo? Isso porque a correria do dia a dia faz com que tenhamos a impressão de que o tempo está passando cada vez mais rápido.

Todavia, mesmo as pessoas que possuem uma rotina extremamente cansativa podem adotar algumas práticas para ajudar a otimizar tempo e organizar tanto a rotina pessoal quanto a rotina profissional.

Assim sendo, não precisa se desesperar. Se você quer aprender a gestão de tempo para otimizar o seu dia, independente de ser estudante, empregado ou empresário, preparamos algumas dicas que podem ajudar. Portanto, leia o texto até o fim e confira tudo que reunimos!

O que é Gestão de Tempo?

Podemos conceituar a gestão de tempo como uma ação de alcançar o melhor desempenho por meio da organização da rotina e das atividades cotidianas. Sendo assim, é uma forma de deixar o cotidiano muito mais ágil, fluido e dinâmico.

Por que é importante ter gestão de tempo para organizar e otimizar o dia?

Inicialmente, é necessário ter em mente que o tempo é um recurso escasso e precisa de gestão correta para que seja possível desempenhar todas as atividades pessoais e profissionais sem chegar ao esgotamento.

Dessa forma, com uma boa gestão de tempo, você pode otimizar todas as suas tarefas e reduzir a irritabilidade, ansiedade e frustração por não conseguir dar conta de tudo. O resultado é uma rotina muito mais harmônica.

6 dicas úteis e práticas para aplicar na sua rotina pessoal e de trabalho

Após conhecer um pouco mais sobre a gestão de tempo, está na hora de conferir as nossas dicas úteis e práticas para aplicar na sua rotina pessoal e de trabalho, de modo a otimizar o seu tempo e realizar todas as suas tarefas da melhor forma possível.

Veja cada uma delas abaixo:

1- Defina as prioridades e liste todas as tarefas

Antes de iniciar o seu dia, separe um tempo para definir as prioridades. Além disso, liste todas as tarefas que precisam ser realizadas e crie uma ordem de importância para elas.

Dedique a sua concentração às tarefas mais relevantes e com o passar do tempo, vá riscando cada uma que for finalizada. Essa simples dica irá ajudar a manter o foco e evitar a perda de tempo.

2- Use técnicas de produtividade

As técnicas de produtividade são ótimas formas de otimizar o tempo, pois permitem ter mais concentração na hora de realizar determinadas tarefas, evitando perder o foco.

Uma das técnicas mais conhecidas de produtividade é a técnica de pomodoro. Ela consiste em fazer uma tarefa durante 25 minutos ininterruptos, concentrando toda sua energia nela.

Após os 25 minutos, realiza uma pausa de 5 minutos para descanso. Esse ciclo pode ser repetido quantas vezes necessário, de modo que você consiga focar naquilo que está fazendo, mas com períodos para descansar.

3- Evite procrastinar

Um dos principais inimigos da produtividade é sem dúvidas a procrastinação. Então, se você quer evitar cair nessa armadilha, uma ótima dica é realizar primeiro as atividades mais desafiadoras e difíceis.

Com isso, você consegue eliminá-las e ter a sensação de dever cumprido. Além disso, faça uma autoavaliação para identificar o momento do dia em que costuma se sentir mais produtivo e realize as atividades durante esse tempo.

Nesse sentido, não se esqueça de manter o celular longe. Isso porque, com o celular perto, somos influenciados a conferir aquela notificação do WhatsApp, o que nos leva a navegar por outras redes e quando nos damos conta, já estamos vendo o placar Serie A do Brasileirão.

Portanto, afaste tudo que possa tirar a sua concentração e provocar a procrastinação.

4- Organize o seu local de trabalho/estudos

Um ambiente organizado é fundamental para a produtividade e otimização do tempo. Sendo assim, mantenha o seu espaço de trabalho limpo e livre de objetos desnecessários.

Organize os documentos e materiais de forma que estejam sempre ao alcance das mãos. Isso vai te ajudar a ganhar tempo e evitar distrações ao longo do dia. Qualquer coisa que possa distraí-lo deve ser retirado do seu local de trabalho/estudos.

5- Faça algumas pausas ao longo do dia

Descansar é fundamental para a produtividade. Sendo assim, faça pausas regulares ao longo do dia, mesmo que sejam curtas. Tire um tempo para “não fazer nada”.

Levante-se, estique as pernas, respire ar fresco, descanse os olhos, veja o preço das ações da Bolsa de Valores ou qualquer outra distração que afaste a sua mente um pouco dos afazeres do dia.

Isso vai te ajudar a recarregar as energias e manter o foco durante o restante do dia.

6- Use a tecnologia como aliada

A tecnologia é uma aliada poderosa na hora de otimizar o tempo. Hoje, ela pode ser utilizada para praticamente qualquer coisa, desde vender carro até descobrir como ir para Morro de São Paulo.

Assim, use aplicativos de gerenciamento de tarefas, agendas digitais e lembretes para te ajudar a se organizar. Além disso, utilize ferramentas de comunicação online para facilitar a comunicação e a troca de informações no trabalho.

Com isso, você consegue automatizar a maioria das tarefas, assim como se manter alerta sobre tudo que precisa fazer ao longo do dia, através de lembretes e outros sinais e notificações recebidas pelos aplicativos.

Conclusão

Otimizar o tempo é uma habilidade essencial para ter uma rotina mais produtiva e equilibrada. Com as dicas apresentadas no texto de hoje, você pode aprender a gerenciar melhor o seu tempo, aproveitando ao máximo cada momento do seu dia.

Com dedicação e prática, você vai perceber que é possível fazer mais em menos tempo, sobrando tempo para o que realmente importa na sua vida pessoal e profissional. Então, mãos à obra e comece agora mesmo a otimizar o seu tempo!