Novo morar em Águas Claras com vista e aconchego

Inspirado pelos rooftops de grandes metrópoles, um apartamento de 135 m² em Águas Claras revela como a paisagem vertical pode ser incorporada ao cotidiano com elegância, conforto e identidade. O projeto é assinado pela artista plástica e designer Cecília Herculano, em parceria com a arquiteta Alice Lima.

Com uma proposta que une sofisticação e funcionalidade, a reforma transformou completamente os ambientes. A antiga varanda foi integrada a um dos quartos para dar lugar à nova suíte do casal. Já o antigo dormitório principal passou a abrigar os hóspedes. “Desde o início, nosso foco foi manter a vista presente desde a porta de entrada. Esse eixo visual guiou todas as decisões do layout”, explica Cecília.

Fotos: Divulgação/Júlia Tótoli

A área social foi redesenhada do zero, priorizando integração e fluidez entre os espaços. Materiais naturais, como madeira e pedra, criam uma atmosfera acolhedora e refinada. O lavabo destaca o contraste entre o travertino romano rústico e a cuba esculpida em granito preto. Do lado de fora, a pedra moledo, o deck em ipê e o paisagismo exuberante cercam um ofurô, somando estética e relaxamento ao projeto — com execução do escritório Guarambá Paisagismo.

A iluminação pontual valoriza volumes e texturas sem exageros. Na cozinha, a ilha e a mesa em Bianco Superiore dividem espaço com cadeiras do designer brasiliense Lucas Camares. No estar, a mesa lateral Adobe, de Guilherme Wentz, e uma obra autoral de Cecília Herculano compõem uma curadoria que equilibra afeto, design e arte.

Fotos: Divulgação/Júlia Tótoli

Mais do que um apartamento bonito, o projeto representa uma forma contemporânea e sensível de habitar a cidade. “Queríamos um espaço com alma, que acolhesse e, ao mesmo tempo, abrisse o olhar para o que está ao redor”, resume a designer.