Programa Castra-DF inaugura abrigo público temporário para animais de rua

O filhote Bento, resgatado das ruas, é um dos cerca de 50 animais que agora vivem em um novo abrigo público temporário recém-inaugurado pelo Governo do Distrito Federal (GDF). O espaço, parte do programa Castra-DF, representa uma nova etapa nas políticas públicas de proteção animal: além da castração gratuita, o projeto passou a oferecer vacinação (antirrábica e múltipla), microchipagem e acompanhamento veterinário para cães e gatos em situação de vulnerabilidade.

A estrutura foi projetada para abrigar até 150 animais, divididos em dois galpões – um já em funcionamento e outro em fase final de obras, que incluirá um gatil. No primeiro módulo, há 16 baias, sala de internação, área de banho e tosa, além de ambientes de apoio para os profissionais, como vestiários, copa e sala de armazenamento de ração. Os animais também contam com área de lazer, com duas quadras (uma de concreto e outra de grama) e uma piscina em formato de osso em construção.

A engenheira responsável pelo projeto, Keli Rocha, explica que a infraestrutura foi pensada para oferecer reabilitação completa. “Esses animais chegam debilitados. Precisam de tratamento, medicação, banho, alimentação e até treinamentos. A estrutura é rotativa: tratou, cuidou, encaminhou para adoção e recebe novos animais”, afirmou. Segundo ela, o objetivo é que todos tenham a chance de encontrar um lar definitivo.

A secretária extraordinária de Proteção Animal, Edilene Cerqueira, reforçou que o foco do Castra-DF é a castração aliada à adoção responsável, garantindo que os animais não retornem às ruas. “A grande dificuldade hoje é o cuidado no pós-operatório. Em muitos lugares, o animal é devolvido à rua logo após a cirurgia. Aqui, pensamos em um modelo que oferece tratamento completo antes da adoção”, explicou.

Adoção consciente e alcance ampliado

Para promover adoções responsáveis, os animais serão disponibilizados por meio de feiras organizadas pela Organização de Controle Social (OCS) responsável pelo projeto, além de divulgação nas redes sociais e no site oficial do Castra-DF. Os anúncios trarão informações como idade, peso e comportamento, e os interessados poderão preencher uma ficha para iniciar o processo de adoção.

A secretária também destacou o papel da castração como política preventiva: “É um ato de amor. Evita ninhadas indesejadas, reduz o número de animais nas ruas e contribui para o controle populacional de forma ética. Quem quiser adotar, que o faça com consciência: é um compromisso de anos”, alertou.

Cuidado e acolhimento

O voluntário Denailson Almeida, que atua no resgate de animais, acompanha de perto a rotina no abrigo e vê no projeto um avanço importante. “O Castra-DF veio para acolher. Resgatamos animais em situações críticas, como uma cachorrinha com filhotes encontrados em uma caixa no lixão. Agora ela está segura, alimentada, e terá uma nova chance. É gratificante fazer parte disso”, afirmou.

A nova fase do Castra-DF consolida a política pública de bem-estar animal no DF, reforçando o compromisso com a proteção dos animais e oferecendo à população oportunidades de adoção e conscientização. Para filhotes como Bento, é o começo de uma nova vida — com cuidados, dignidade e a esperança de um lar amoroso.

Com informações da Agência Brasília