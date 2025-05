Polícia Ambiental resgata jiboia de dois metros em São Sebastião

Na manhã desta segunda-feira (19), uma jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento foi resgatada por policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) em São Sebastião, no Distrito Federal. O acionamento ocorreu após moradores avistarem a serpente em via pública e solicitarem apoio por meio do telefone 190.

O animal foi encontrado na rua 126, nas proximidades da Praça do Reggae, região central da cidade. No local, os policiais confirmaram que se tratava de uma jiboia adulta, que estava exposta ao risco de atropelamento e também poderia causar preocupação à população.

A equipe do BPMA realizou o manejo com segurança e transportou a serpente até o quartel da corporação, onde o animal passou por avaliação. Após a inspeção, a jiboia foi devolvida à natureza em uma área de mata considerada compatível com seu habitat natural.

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental reforça a importância de acionar as autoridades em casos semelhantes, evitando riscos tanto para os animais silvestres quanto para a população.