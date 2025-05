GDF cria Subsecretaria de Proteção aos Animais de Produção

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou a criação da Subsecretaria de Proteção aos Animais de Produção, vinculada à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF). A nova estrutura tem como missão principal o resgate, monitoramento, acolhimento e tratamento de animais de grande porte, como cavalos e bovinos, encontrados soltos ou feridos em vias públicas e áreas urbanas do DF.

“Com essa iniciativa, o Governo do Distrito Federal dá um passo decisivo na proteção de animais de grande porte e na segurança da população, com uma ação que responde de forma concreta ao aumento das ocorrências envolvendo esses animais nas áreas urbanas. Estamos falando de uma medida que salva vidas — tanto humanas quanto animais — e que posiciona o DF como a primeira unidade da Federação a implementar uma política pública estruturada e especializada nesse tipo de atendimento”, destaca o titular da Seagri-DF, Rafael Bueno. A criação da subsecretaria foi oficializada por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A nova estrutura contará com uma equipe operacional dedicada ao resgate, suporte técnico e atendimento veterinário. Está em andamento a licitação para aquisição de novos caminhões de transporte e para a construção de 150 baias de alvenaria destinadas ao abrigo dos animais resgatados. Além disso, a subsecretaria — que já mantém parceria com o Hospital Veterinário da Universidade de Brasília (UnB) — pretende expandir essa colaboração para instituições de ensino superior, proporcionando aos estudantes a oportunidade de vivenciar o cuidado e o tratamento de grandes animais.

Infraestrutura

“Com isso, será possível oferecer uma atenção mais qualificada aos animais soltos em vias públicas, zelando por sua saúde e segurança, além de prevenir acidentes e a propagação de doenças”, resume o subsecretário de Proteção aos Animais de Produção, Walter Roriz. “Também vamos trabalhar para melhorar as condições logísticas, estruturais e de pessoal, com o reforço das equipes, ampliação do maquinário e investimentos em infraestrutura.”

Como parte desse trabalho, o GDF já prepara o envio de um projeto de lei à Câmara Legislativa que ampliará as atribuições da Seagri-DF, conferindo à pasta competência para atuar também em casos de maus-tratos a animais — responsabilidade que hoje é exclusiva da Polícia Civil e do Ibram. Com a mudança, a secretaria poderá realizar diretamente o resgate de animais vítimas de negligência ou violência.

Outra novidade será a implantação, em parceria com as administrações regionais, de um sistema de inteligência para o mapeamento dos principais pontos de abandono de animais de grande porte. A partir desse mapeamento, será possível monitorar com mais precisão as áreas rurais e urbanas onde o abandono é mais recorrente, permitindo que as equipes atuem de forma preventiva. Essa antecipação é essencial para evitar que os animais cheguem a situações de risco.

O número de apreensões de animais de grande porte soltos em vias públicas tem apresentado variações significativas nos últimos anos. Em 2023, foram recolhidos 252 animais. Já em 2024, o número saltou para 466. Em 2025, até o momento, foram registradas 79 apreensões, com 33 animais doados e outros sete aptos para adoção. Os dados reforçam a importância da nova subsecretaria na organização e ampliação das ações de acolhimento e destinação responsável desses animais.

Projeto de adoção

Com a criação da Subsecretaria de Proteção aos Animais de Produção, a adoção responsável de animais de grande porte ganhará ainda mais atenção. Muitos desses animais, como cavalos e bois, são abandonados após deixarem de servir para atividades produtivas, e acabam sendo recolhidos pelas equipes da Seagri-DF em situações de risco.

Após passarem por avaliação veterinária, triagem, microchipagem e um período de quarentena, os animais que não forem reclamados em até 30 dias ficam disponíveis para adoção. O processo exige responsabilidade: os interessados devem apresentar documentação e preencher formulários detalhados; após a aprovação, recebem acompanhamento da Emater-DF, com visitas técnicas para assegurar o bem-estar do animal no novo lar.

Com informações da Seagri-DF