Feirinha de adoção neste sábado (17) busca família para cães

Neste sábado (17), das 10h às 16h, a Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) realiza mais uma edição da feira de adoção de cães no Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW), trecho 2, ao lado do Hospital da Criança de Brasília. Serão cerca de 60 animais disponíveis para adoção responsável — uma oportunidade para quem deseja encontrar um amigo leal e transformar uma vida.

Entre os cães, há machos e fêmeas, adultos e filhotes, de diferentes tamanhos, cores e personalidades. Todos foram resgatados de condições precárias por decisão judicial e passaram por atendimento veterinário. Os adultos estão castrados, vacinados contra a raiva, vermifugados, livres de parasitas como pulgas e carrapatos e testados para leishmaniose. Já os seis filhotes tomaram a primeira dose da vacina V8, que protege contra doenças como cinomose e hepatite infecciosa canina.

Nos canis, cada cão possui identificação com nome, idade, histórico, medicamentos e características comportamentais. Equipes da Gerência de Vigilância Ambiental de Zoonoses (Gvaz) acompanham os visitantes e ajudam a encontrar o pet mais compatível com cada realidade familiar.

“A adoção é um ato de amor e responsabilidade que pode mudar a vida de um animal e da própria família”, afirma a veterinária Aline Zorzan. Segundo ela, adotar também é uma oportunidade de ensinar às crianças valores como cuidado e compaixão. “É preciso atenção diária com alimentação, passeios e acompanhamento veterinário”, completa.

Como adotar

Para adotar um dos animais, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade, assinar um termo de posse responsável e levar uma guia com coleira ou caixa de transporte.

Também há a possibilidade de oferecer lar temporário. O cadastro pode ser feito por meio de um formulário disponível no Instagram da Zoonoses. Os interessados passam por triagem e, caso aprovados, podem visitar os cães de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Conheça alguns dos cães

Entre os animais disponíveis, destacam-se os filhotes Fiapo e Farelo, de apenas um mês. Farelo adora brincar e está à espera de um lar acolhedor. Entre os adultos, Cleitinho, um caramelo de dois anos, é sociável e alegre. Xuxa, com quatro anos, é carinhosa e adora companhia. Já Cindy, também com dois anos, é dócil e cheia de energia.

Ajude os animais

Além da adoção, a população pode colaborar com doações ao coletivo Amigos da Zoonoses do Distrito Federal. São bem-vindos itens como ração de boa qualidade, cobertores, papelão, casinhas e produtos para pets. As doações podem ser entregues diretamente na sede da Dival, no Noroeste, trecho 2.

Feira de Adoção de Cães

📅 Quando: Sábado, 17 de maio

🕙 Horário: Das 10h às 16h

📍 Local: Dival – Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW), Trecho 2, Lote 4 (via de acesso ao Hospital da Criança de Brasília)

“Venha visitar a feira de adoção e encontre o amigo perfeito para você. Esse gesto transforma vidas: a do animal e a sua”, convida a veterinária Aline Zorzan.