Casal de saguis-de-serra-escuro já pode ser visitado no Zoológico de Brasília

O Zoológico de Brasília recebeu, em setembro, um casal de saguis-de-serra-escuro (Callithrix aurita), espécie considerada uma das mais raras e ameaçadas de extinção do Brasil. Após passarem pelo período de quarentena e adaptação, os animais, batizados de Rita Lee e Raul Seixas, agora estão disponíveis para visitação no micário do Zoológico de Brasília.

Encontrados em São Paulo (SP), antes da transferência para Brasília, os animais permaneceram no Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), onde realizaram exames físicos, laboratoriais e de imagem, além de terem recebido reforço alimentar. Após os primeiros cuidados, os saguis foram encaminhados ao Zoológico de Brasília e submetidos a uma etapa essencial de acompanhamento veterinário, com foco na saúde, no bem-estar e na adaptação ao novo ambiente.

A chegada dos animais ao Zoológico de Brasília e os cuidados oferecidos pelas equipes envolvidas representam grande relevância para a conservação da fauna brasileira. O sagui-de-serra-escuro sofre forte pressão devido à destruição de seu habitat natural e à competição com espécies invasoras, fatores que colocam sua sobrevivência em risco.

“As equipes do Zoológico de Brasília atuam diretamente na conservação das espécies e prestam um serviço essencial à comunidade e à população do Distrito Federal, ao oferecerem um espaço público de aprendizado, sensibilização e voltado para a educação ambiental”, explica o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto.

A integração do casal ao programa de conservação da instituição reforça a importância do Zoológico de Brasília como espaço de cuidado, pesquisa, educação ambiental e reprodução de espécies ameaçadas. Além de garantir bem-estar e manejo especializado, a instituição trabalha na sensibilização do público sobre a importância da proteção da biodiversidade.

*Com informações do Zoológico de Brasília