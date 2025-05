Bem-estar animal: MPDFT participa de evento de conscientização na Estrutural

A 4ª Promotoria de Defesa do Meio Ambiente (Prodema) participou, nesta quinta-feira, 8 de maio, do projeto de educação sobre bem-estar animal voltado para crianças da rede pública. O evento foi realizado na Escola Classe nº 01, na Estrutural e as atividades foram organizadas pela Secretaria Extraordinária de Proteção Animal do Distrito Federal (Sepan/DF), em parceria com a organização da sociedade civil Vida Acolhida. O objetivo da ação é conscientizar crianças de 7 a 10 anos sobre a importância do bem-estar animal e a responsabilidade na tutela de animais.

Durante o evento, a promotora de justiça Luciana Bertini conversou com quase duzentas crianças sobre os direitos dos animais, enfatizando os cuidados essenciais, especialmente para cães e gatos, orientando sobre os procedimentos para denunciar maus-tratos e abandono e sobre a importância em adotar um animal de forma responsável. Além disso, foi distribuída a cartilha do MPDFT sobre “Adoção Responsável de Cães e Gatos – Cuidados e Informações”, com o intuito de apoiar atividades educativas sobre o tema. Para acessar os materiais da Prodema, clique aqui.

As atividades na Escola Classe nº 01 serão realizadas até o dia 5 de julho, beneficiando aproximadamente 1200 alunos, e contarão com a participação da Prodema. O projeto será desenvolvido em três etapas: palestras de conscientização, sessões de contação de histórias e uma feira de adoção responsável, que ocorrerá aos domingos na quadra poliesportiva em frente à escola. Os adotantes passarão por entrevistas de avaliação e somente após essa análise poderão receber os animais.

A ideia de levar esse tema para instituições de ensino é promover, ainda na infância, a conscientização e o comprometimento com o respeito aos animais. As crianças receberão um certificado de participação e gibis educativos como forma de reconhecimento e incentivo.

Com informações do MPDFT