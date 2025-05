Ação educativa ensina como transportar pets de forma segura

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realiza neste sábado (24) uma grande ação educativa voltada à segurança no transporte de animais domésticos. A atividade será realizada das 9h às 13h, no estacionamento da loja Cobasi, em Águas Claras (Avenida Sibipiruna, Lote 36).

Durante o evento, educadores de trânsito promoverão palestras com orientações sobre os cuidados e os procedimentos adequados para o transporte de pets de pequeno, médio e grande porte em veículos. A ação tem como foco a conscientização dos condutores e das famílias sobre a importância de garantir a segurança dos animais e das pessoas no trânsito.

Além do caráter educativo, a programação inclui intervenções artísticas com os famosos bonecos do trânsito, apresentações de repentistas e mímicos. As atividades foram pensadas para envolver tanto crianças quanto adultos de forma lúdica e interativa.

Também será feita a distribuição gratuita do livro infantil Alice e seus pets vão de cinto, que busca ensinar, de maneira leve e divertida, a importância do uso correto dos equipamentos de segurança ao transportar animais de estimação.

Serviço

Evento: Ação educativa sobre transporte de pets

Data: Sábado, 24 de maio

Horário: Das 9h às 13h

Local: Estacionamento da Cobasi de Águas Claras — Avenida Sibipiruna, Lote 36

Entrada gratuita

Com informações do Detran-DF