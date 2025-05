Volkswagen Caminhões e Ônibus conquista certificação internacional Top Employer

A Volkswagen Caminhões e Ônibus recebeu a certificação global Top Employer, reconhecimento concedido pelo Top Employers Institute, auditoria independente que atua em mais de 100 países e avaliou cerca de 250 processos e programas da organização da empresa. Considerada o mais importante certificado internacional de excelência de empresas na gestão de pessoas, a conquista evidencia o compromisso da VWCO com a excelência das práticas de Pessoas & Cultura e Sustentabilidade, pilar fundamental de sua estratégia de negócios.

“Cuidamos de nossos times e de nosso clima organizacional como um verdadeiro tesouro, porque sabemos que todos os resultados da Volkswagen Caminhões e Ônibus advêm da dedicação e comprometimento de cada colaborador e o que nos move como equipe é a confiança e o sentimento de que unidos somos imbatíveis. Num mercado altamente competitivo e de grande relevância internacional, uma empresa não acumula anos de liderança de vendas à toa, mas apenas com a garra e a determinação de todos os nossos colaboradores para se superarem a cada dia”, afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da VWCO ao atribuir o sucesso da empresa à melhoria contínua na gestão de pessoas.

A companhia foi aprovada com excelência nos cinco pilares auditados: estratégia de negócio, atração, estrutura organizacional de desenvolvimento, engajamento e ESG. Entre os destaques estão o feedback após cada avaliação de performance; a jornada de desenvolvimento e aprendizado dos colaboradores em sinergia com o negócio; a experiência no trabalho remoto; sua plataforma integrada de processos; e também suas iniciativas de diversidade e inclusão.

“Conquistar a certificação Top Employer é motivo de muito orgulho para nossa organização e um reconhecimento importante para os nossos times, além de refletir o compromisso de colocar as pessoas no centro de tudo o que fazemos. Trabalhamos com consistência para que todas as nossas pessoas se sintam bem em seu ambiente de trabalho e estejam conectadas aos nossos propósitos e valores. Esta certificação demonstra que estamos no caminho certo”, comenta Livia Simões, vice-presidente de Pessoas & Cultura e Sustentabilidade.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus tem o compromisso de ser uma marca empregadora de excelência e se compromete com a oferta de um ambiente de trabalho humano, diverso e saudável para todos. Além disso, a montadora promove a transparência e responsabilidade corporativa, publicando um relatório de sustentabilidade que detalha ações, estratégias e avanços da empresa em sua pauta ESG.

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes ? onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. “Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável”: esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

