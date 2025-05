BYD Song Plus chega à linha 2026 com mudanças no estilo e na lista de equipamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)



Após três anos de mercado, O BYD Song Plus recebe sua primeira mudança de estilo no Brasil. O SUV híbrido chinês chega à linha 2026 com nova dianteira, idêntica à da versão Premium.



As mudanças abrangem faróis, para-choque e grade, que agora tem filetes horizontais com acabamento cromado. Na traseira, a barra de acrílico que interliga as lanternas foi redesenhada, e a frase “Build Your Dreams” (construa seus sonhos) saiu de cena.



Há uma nova opção de revestimento, que combina as cores marrom, preto e laranja. A cabine do Song Plus recebeu também sistema de som da marca Infinity e head-up display, recurso que projeta informações na base do para-brisa. Antes, esses itens estavam disponíveis apenas na opção Premium.



A lista de equipamentos inclui bancos dianteiros com regulagem elétrica, refrigeração e aquecimento, seis airbags, central multimídia com tela giratória, teto solar panorâmico e rodas de liga leve com 19 polegadas.



A opção mais em conta é anunciada por R$ 249.990. A motorização foi mantida: o motor 1.5 a gasolina é conciliado ao conjunto elétrico, gerando 234 cv de potência. Híbrido plug-in, o SUV pode ser recarregado na tomada e rodar cerca de 70 km sem queimar combustível. A autonomia total é estimada em 1.200 km. A bateria tem 18,3 kWh de capacidade.



O Song Premium é mais potente: o motor a combustão recebe o auxílio de um turbo, e o total chega a 324 cv. O preço sugerido é de R$ 299,8 mil com o mesmo pacote de equipamentos do Plus, mas há uma diferença no alcance elétrico.



A bateria do topo de linha ficou maior (26,6 kWh), o que permite rodar cerca de 90 km sem gastar gasolina. Essa opção do BYD pode ser conectada a sistemas DC (corrente contínua), o que eleva a potência de recarga de 6,6 kW para 18 kW.



Junto com o lançamento, a marca chinesa divulgou a data de início da produção em Camaçari (BA). A primeira unidade vai passar pela linha de montagem no dia 26 de junho, e provavelmente será um SUV híbrido Song Pro (R$ 204,8 mil). Apesar do nome, é um modelo diferente, menor e menos equipado.



O anúncio foi feito em meio a investigações contra a BYD e duas empresas terceirizadas por suspeitas de trabalho escravo e tráfico de pessoas na construção da fábrica. Nesta terça-feira (27), o Ministério Público do Trabalho levou o caso à Justiça com uma ação civil pública.



Em nota, a montadora chinesa afirma ter um compromisso inegociável com os direitos humanos e trabalhistas, e diz atuar com respeito à legislação brasileira e às normas internacionais de proteção ao trabalho. A empresa ainda afirmou que colabora com o Ministério Público do Trabalho e vai se manifestar nos autos.