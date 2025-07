Brinca+ anima as férias das crianças no SESI Lab

As férias escolares estão chegando, e com elas, uma programação especial toma conta do SESI Lab: o festival Brinca+, que retorna entre os dias 5 e 27 com atividades totalmente gratuitas. Voltado para o público infantil e familiar, o evento é promovido pelo SESI, com apoio da Shell e do Ministério da Cultura, e transforma o museu em um grande parque de experiências em arte, ciência e tecnologia.

Logo na abertura, nos dias 5 e 6, o público será recebido com uma animada festa julina, repleta de comidas típicas, ativações científicas ao ar livre e shows do Fuá do Seu Estrelo e do projeto Violas Brasileiras. Quadrilhas e brincadeiras tradicionais completam o clima festivo.

Este ano, o tema “Energia” norteia a programação, explorando os diversos usos, impactos e transformações da energia no cotidiano e no meio ambiente. De forma lúdica, o festival estimula o aprendizado e a curiosidade de crianças e adultos por meio de atividades interativas, oficinas criativas e espetáculos teatrais.

“A programação do Brinca+ foi pensada para atender o público familiar. Teremos atrações para todas as idades, incluindo oficinas sensoriais voltadas especialmente para bebês, que também vão poder curtir e explorar com os adultos”, explica Luciana Conrado Martins, coordenadora de Ações Educativas e Pesquisa do SESI Lab. “A proposta é que todos se divirtam e aprendam juntos sobre arte, ciência e tecnologia.”

Entre os destaques da programação estão o espetáculo inédito Energia, do Circo Teatro Udi Grudi, e apresentações musicais com Hélio Ziskind, a banda Autoramas, e a dupla Mundo Aflora. Atividades como as oficinas de arte para bebês com Diana Tubenchlak e o Binah Espaço de Arte também integram o cronograma. Todas as atrações contam com acessibilidade em libras, e o prédio do SESI Lab oferece estrutura acessível, com rampas, elevadores, audioguia, videolibras e mapas táteis.

Foto: Beatriz Braga

Outro diferencial do Brinca+ é o próprio espaço onde ele acontece. “O SESI Lab é um museu interativo de ciências. Tudo aqui é feito para ser tocado, experimentado. A ideia é que as pessoas aprendam mais sobre ciência e tecnologia de forma divertida. Isso é o que nos diferencia de outras programações de férias da cidade”, destaca Luciana.

Mais do que um espaço de lazer, o Brinca+ também reforça o compromisso do SESI Lab com a inclusão e a democratização da ciência e da cultura. “Queremos que cada vez mais pessoas gostem desses temas. A ciência ajuda a tomar melhores decisões para o futuro, e aqui ela é apresentada de forma acessível e prazerosa. Falamos sobre mudanças climáticas, transição energética e mobilidade urbana de um jeito leve e envolvente”, acrescenta.

Além da programação especial, os visitantes podem explorar o museu e suas exposições permanentes, como Energia, Sou Watt?, que convida o público a refletir sobre a transição energética e os desafios ambientais do presente. Para facilitar o acesso, o festival também conta com o programa Vai de Graça, que oferece transporte público gratuito aos domingos e feriados no DF.

E, claro, ninguém passa fome por lá: durante todo o festival, haverá food trucks de sexta a domingo, além do café do museu, com diversas opções saborosas.

Brinca+ no SESI Lab

Período: de 5 a 27 de julho

Local: SESI Lab (ao lado da Rodoviária do Plano Piloto – Brasília/DF)

Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso na bilheteria física ou digital do SESI Lab

Mais informações e programação completa: www.sesi.com.br/sesilab