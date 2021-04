Verdurão Camisetas lança coleção Sob o Céu, Terra e Concreto

Marca brasiliense comemora os 61 anos da capital do País com novas tendências que celebram Brasília e seu jeito de ser

Em homenagem ao aniversário de 61 anos de Brasília, a marca mais brasiliense da capital federal lança uma coleção de moda com um tema inspirado nos candangos que aqui chegaram e puderam, pela primeira vez, ver o céu e horizonte únicos do Distrito Federal. Para celebrar os fundadores, a Verdurão Camisetas chega com a tendência Sob o Céu, Terra e Concreto, uma coleção que aborda a história desta cidade construída sobre a terra vermelha do cerrado, numa verdadeira epopeia de muito suor e muitas descobertas. Famosa por suas cores, estampas e frases únicas, a Verdurão sempre foi conhecida por lançar tendências.

Além de camisas com os símbolos ícones da capital, como a Catedral, o Museu Nacional da República, a marca que também comemora os seus 18 anos de história lança agora moletons, vestidinhos e quimonos femininos. Esta última peça virou hit entre as mulheres da cidade. As vendas começam a partir do dia 21 de abril de 2021, aniversário de 61 anos da cidade, na loja que fica em um dos lugares atualmente mais descolados da cidade: O espaço Infinu, localizado na 506 sul. Outra opção é comprar pelo site: www.verduraocamisetas.com.br. As peças podem ser adquiridas em todos tamanhos: do PP ao XG.

E já que o momento é de homenagens, a Verdurão Camisetas celebra a capital federal com vídeos no aeroporto Juscelino Kubitschek, no painel do Conic (Setor Comercial Sul) e com cartazes nas paradas de ônibus e nos metrôs de Brasília.







“E vamos ter ainda outras surpresas. Durante os próximos meses dezenas de novas estampas de camisetas irão entrar para o portfólio permanente da marca queridinha dos brasilienses. Teremos ainda essa coleção exclusiva (Sob o Céu, Terra e Concreto), com número limitado de peças, usando como tema esses símbolos tão presentes, não só na construção, mas na realidade do dia a dia do brasiliense”, explica o criativo da marca, Wesley Santos.

Segundo Wesley, a ideia busca traduzir em texturas muito daquilo que simbolizou a construção dessa cidade que surgiu do sonho de um homem, transformou-se no sonho de tantos e virou realidade para milhões de pessoas que vivem e amam esta cidade.

“A terra vermelha é marca registrada de Brasília, bem como o concreto, já que a cidade foi construída por meio da então recente tecnologia do concreto armado. E o céu abençoou e segue nos encantando a cada dia. Um céu sem igual no mundo e que, de tão estonteante, foi chamado por Lúcio Costa de o mar de Brasília”, pontua Wesley.

Seca e Chuva – A Verdurão Camisetas lançará ainda, seguindo as estações do ano, uma nova coleção a cada três meses. Mas, diferentemente de marcas de outros lugares, as coleções não seguirão as estações tradicionais primavera/ verão/ outubro/ inverno.

“Brasília tem duas estações muito bem definidas: seca e chuva e 2 estações subjacentes: não aguento mais seca e não aguento mais chuva, que é quando as estações principais vão chegando ao fim e as pessoas já não aguentam mais esperar a seca ou a chuva voltarem, é aí que vamos chegar com nossas tendências. O brasiliense vive assim, entre a seca e a chuva, essa é nossa identidade e nos orgulhamos de ser daqui. Viva o quadradinho”, comemora Santos.

Serviço: Verdurão Camisetas lança coleção Sob O Céu, Terra e Concreto em homenagem aos 61 anos de Brasília

Data: A partir de 21 de abril

Vendas: Espaço Infinu (506 Sul)

Informações: www.verduraocamisetas.com.br e @verduraocamisetas nas redes sociais