Verdurão Camisetas lança nova coleção Amor² para o dia dos enamorados

Marca queridinha do brasiliense conta com estampa de Daniel Toys e Mikael Omik (Omik & Toys) na coleção que visa celebrar o amor em todas as suas formas e nuances

A marca queridinha dos brasilienses acaba de lançar uma coleção para os namorados, ficantes e também para os solteiros de plantão se amarem e vestirem a camisa que já é sucesso na capital federal e no Brasil. Após lançar a coleção Sob o Céu, Terra e Concreto em celebração aos 61 anos de Brasília, a Verdurão Camisetas chama agora os famosos grafiteiros Daniel Toys e Mikael Omik (Omik & Toys) para criarem e assinarem as estampas da nova coleção em homenagem ao dia 12 de junho. Um bom presente para o seu parceiro (a) que não precisa necessariamente ser um namorado (a), mas aquela pessoa que você ama e quer homenagear.

Com o nome Amor Ao Quadrado (Amor²), a coleção fará uma homenagem ao amor, claro, e também ao amor por Brasília.

“Brasília é o nosso eterno quadradinho. Uma cidade cheia de histórias, de memórias. Essa coleção é para os apaixonados, ficantes, crushs, mozões se presentearem. E não precisa que seu mozão seja um namorado ou namorada. Pode ser um grande parceiro de sua vida”, destaca o criativo da marca, Wesley Santos.

E na Verdurão o que não cola é preconceito. Todos aqui se amam e poderão curtir as camisetas que contam com essas estampas em formatos de corações e também com monumentos famosos da capital do País.

“Os brasilienses Daniel Toys e Mikael Omik são famosos por seus grafites coloridos espalhados não apenas pela nossa capital, mas pelo mundo. A nossa coleção vem agora também com a marca deles e com todo amor que temos por nossa Brasília”, acrescenta Wesley.

As camisetas da Amor² custam R$ 89 e podem ser encontradas nos tamanhos P, M, G e GG. Vendas na própria loja da Verdurão Camisetas, que fica no aconchegante Espaço Infinu (506 Sul), ou no site: https://verduraocamisetas.com.br/. Contatos também no Instagram: @verduraocamisetas.

Serviço: Verdurão Camisetas lança coleção Amor Ao Quadrado (Amor²) em homenagem a todes apaixonados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vendas: Espaço Infinu (506 Sul) ou em : https://verduraocamisetas.com.br/.

Mais informações via direct do Instagram: @verduraocamisetas.