Unhas Stiletto brilham no tapete vermelho do Emmy e viram tendência entre brasileiras

Estilo é um dos mais procurados no Smart Collab Mani

Nada de máscaras nem videoconferências. A 73ª edição dos prêmios Emmy foi a primeira premiação totalmente presencial de Hollywood desde o início da pandemia de coronavírus e marcou a volta do tapete vermelho. Além dos looks, o que chamou atenção e também virou notícia foram as unhas das famosas: pontiagudas, muito longas e finas. Segundo especialistas da categoria, a moda stiletto é tendência nos próximos meses.

Uma das atrizes que chamou atenção pelo formato da unha foi Emma Corrin, que deu vida à princesa Diana na série da plataforma de streaming Netflix, The Crown. A loira usou luvas curtas que mostravam as unhas pontiagudas e pintadas da cor preta.

Taraji P. Henson também se destacou com um vestido decotadíssimo preto e branco. As unhas foram um sucesso à parte. Também com o modelo stiletto, a atriz apostou na cor vermelha com pedrarias.

Cynthia Erivo, que já conquistou um Emmy e um Grammy e também foi indicada ao Oscar duas vezes – pelo trabalho como atriz e como compositora no filme “Harriet”, apostou nas garras pontiagudas e com swarovskis.









As “garras” voltaram a fazer sucesso entre as brasileiras. A gerente do espaço Smart Collab Mani disse que as unhas stiletto são uma das mais procuradas no local. O alongamento custa R$ 180 e a busca cresceu nos últimos dias.

“É um estilo bem ousado e marcante. Podemos brincar com cores, estampas, pedrarias. Fica um luxo e faz parte do look, né? Além de trazer personalidade. Com a chegada do fim do ano e após o Emmy, a procura ficou maior”, explica Nilem Dóris.

Segundo a gerente, outro estilo bem procurado no espaço Mani são as amendoadas. São unhas mais delicadas, mas que não deixam de trazer personalidade para a dona. “O conceito das duas (stiletto e amendoada) é bem diferente. Porém, os dois estilos são lindos e super femininos. A diferença é que as amendoadas são mais indicadas para quem tem dificuldade de manter as unhas grandes. É mais fácil o manuseio do dia a dia”, explica a gerente do Smart Collab Mani.

Alongamento

Existem diversas técnicas de alongamento para as unhas. Entre elas, a unha de fibra de vidro tem ganhado destaque pela aparência natural e resistência. A fibra é uma opção certeira para quem deseja um cumprimento que as unhas naturais não conseguem alcançar, um formato diferente, ou que o esmalte dure mais tempo. A técnica leva geralmente duas horas para ficar pronta e dura em torno de 30 dias.

Espaço Mani

