Cinco tendências do Outono/Inverno 2022 que vão dominar as ruas

O Outono já chegou e, com ele, temperaturas mais baixas e novas tendências do mundo fashion.

Os próximos meses, apesar de mais frios, prometem cores quentes, neon, estampas e muito jeans. Confira cinco apostas para as próximas estações:

Color Blocking

Cores vibrantes juntas e misturadas serão o must have desta estação. Rosa Pink, Verde Bandeira, Verde Neon, Azul, Amarelo. Laranja, Coral. Invista, também, em acessórios coloridos.

Alfaiataria

Blazer e calça social, principalmente nos moldes boyfriend, estão entre as apostas do Outono/Inverno. A produção ganha ares mais femininos, principalmente se combinada com acessórios mais leves e românticos.

Estampa Tweed

Clássico criado pela grife Chanel, o tweed vem com tudo. Calças. Saias, blazers, vestidos e até acessórios. Usar tudo junto, de forma monocromática, também é super trendy.

Franjas

No melhor estilo Boho, as franjas voltaram com tudo. Aposte em saias, jaquetas, vestidos, bolsas e até botas na temática.

All Jeans

O jeans voltou com tudo. E, agora, está presente em toda a produção! Da camisa ao vestido, do cinto até a bota. Jeans com jeans está em alta!

Sobre a coleção Alma Brasileira Clube Morena Rosa

Como um grande closet feminino, a franquia Clube Morena Rosa reúne as marcas Maria.Valentina, Zinco, Lebôh e Iódice e, é claro, Morena Rosa em um lugar único. Grifes com personalidades distintas e que juntas oferecem versatilidade de estilos para as clientes brasileiras. Em expansão pelo país, a rede conta com mais de 80 franquias e oferece um mix de produtos completo, como vestidos, alfaiataria, jeans, acessórios, beachwear e moda fitness.

Em uma homenagem ao Brasil e suas infinitas riquezas, a nova coleção celebra o que o país tem de mais encantador: suas mulheres. São elas que nos inspiram a criar. Com looks que trazem o calor do sol para o inverno tropical. Despertando os sentidos, nosso objetivo é que as consumidoras se lembrem do privilégio que é poder carregar dentro de si uma alma verdadeiramente brasileira.

Celebrando novos começos, a Morena Rosa traz para sua coleção a nostalgia dos anos 70 sob o olhar da mulher exuberante do século XXI. São peças cheias de sensualidade, modelagens amplas, florais e referências emprestadas das festas de rodeios que homenageiam nossa origem quente e tropical tão ligada a natureza. Já a Iodice traz o encontro da cultura indiana com o estilo de vida da mulher contemporânea, presente nas estampas de forma elegante e atemporal, tirando nossas peças do lugar-comum e transformando-as em puro desejo. Elementos de Marrakesh representam a nova coleção da Maria.Valentina com sua essência exuberante e conectada com o mundo, traduzem uma coleção inspiradora e única. As influências da cidade e natureza vão de encontro ao estilo safari urbano da Zinco em peças que abraçam o corpo e te fazem lembrar sobre como é bom amar a si mesma. Em tons elétricos e apaixonantes, as estampas da Leboh são perfeitas para as mulheres que querem ter a fotos mais printadas da internet. São várias estampa-desejo que vão agradar em cheio.

Sobre a Clube Morena Rosa

Fundada em 2014, a Clube Morena Rosa reúne as grifes do Grupo Morena Rosa em um único espaço, combinando diferentes personalidades e oferecendo um variado mix de produtos, como vestidos, alfaiataria, jeans, acessórios, beachwear e moda fitness.

Criada para que cada mulher descubra sua própria beleza, a rede atualmente possui 83 franquias — sendo uma na Bolívia — e planeja completar o marco de 100 lojas até final de 2022.

Além de muita moda, a experiência ao entrar na ClubeMR é surpreendente. Com eventos que conversam com o universo feminino — como talks sobre saúde e empreendedorismo, sessões de fotos e atendimento com personal stylists — as lojas são conhecidas entre as consumidoras por proporcionarem encantamento em cada detalhe. Além disso, seus benefícios de compra imperdíveis, atendimento exclusivo e mimos luxuosos — como malas de viagem, jeans personalizados e semijoias banhadas a ouro — tornam cada visita única e inesquecível.

Serviço

Clube Morena Rosa Brasília

Terraço Shopping

(61) 99277-5285

@clubemorenarosabrasilia