A tendência dos tons terrosos para o outono/ inverno 2022

Juliana Cunha mostra como usar os tons terrosos, tendência e destaque para a temporada de moda outono/inverno

A Influencer e fashionista Juliana Cunha mostrou na última semana uma das maiores apostas da moda feminina, a cor marrom. Usando um conjunto de calça e blaser no tom “Camel” expressando elegância ao look de inverno e com uma pegada clássica e sofisticada.

Ela afirma que quis fugir do visual todo preto ou branco, optou por uma produção monocromática em tom terrosos o que adiciona muita sofisticação ao look deixando-a mais moderna, principalmente para mulheres elegantes e clássicas, entregando sobriedade e equilibro em meio a tantas cores.

Os tons terrosos são tendências absolutas e chegaram pra ficar. Com presença forte nos desfiles de moda, garante um visual chique e versátil.

Paleta de tons terrosos, tendência para o outono/inverno 2022

É reconectar com a natureza, pois o que vestimos tradução a forma como sentimos e passamos o que queremos comunicar a quem está ao nosso redor, que são: bege, marrom, caramelo, areia, bordo, mostrada e outros lá

Elegante e Versatil, o marrom compõe looks que vão dos neutros “ clean” aos coloridos. Os beges e os off White surgem como a base ideal para qualquer produção.

Além disso combinam com quase todas as cores, desde as mais neutras até as mais vibrantes. Os tons pastel ganham

vida quando combinados com os tons terrosos. Uma boa dica para criar looks sofisticados com esta paleta é misturar os tons claros com mais escuros. Bege ou areia com marrom ou camel, a aposta é certa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE