Tag Heuer Monaco: uma nova edição especial, para o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco

A icônica coleção TAG Heuer Monaco revisita suas origens com uma nova e exclusiva edição especial para marcar o prestigiado Grande Prêmio de Mônaco: o TAG Heuer Monaco Titan Special Edition, um modelo esportivo, despretensioso e leve.

A TAG Heuer encanta seus fãs das corridas e amantes da relojoaria sofisticada com uma nova e limitada edição colecionável, o TAG Heuer Mônaco Titan Special Edition – um clássico instantâneo inspirado nas origens da coleção no automobilismo, desta vez em um material inesperado e marcante, o titânio. Expressando a elegância atemporal do TAG Heuer Monaco, este cronógrafo exclusivo limitado a 500 peças também é infundido de uma modernidade ousada.

Uma homenagem ao Grand Prix de Monaco

Heuer lançou o Mônaco em 1969. Com o nome do mais glamouroso Grande Prêmio de Fórmula 1, nasceu um ícone que deveria deixar sua marca tanto em sua própria geração quanto nas gerações futuras.

O Heuer Mônaco original foi imediatamente reconhecido graças a seu design ousado e icônico, que era radical em todos os aspectos: seu mostrador metálico azul, os ponteiros vermelho e azul claro e, acima de tudo, a caixa quadrada à prova d’água que abrigava o primeiro movimento cronógrafo automático de sempre e o posicionamento da coroa no lado esquerdo.

O nome Mônaco não deve nada ao acaso. Jack Heuer considerou os esportes motorizados como um ajuste natural para um cronógrafo e especialista em cronometragem, e uma ferramenta poderosa para promover os relógios, incluindo este modelo disruptivo. Ele queria que seus relógios mostrassem fortes ligações com o mundo das corridas, razão pela qual o TAG Heuer Mônaco recebeu o nome do famoso Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, do qual o TAG Heuer passou a ser o Relógio Oficial. Além disso, a TAG Heuer é o cronometrista oficial do clássico Grand Prix de Monaco Historique e o Relógio Oficial do museu da Coleção Top Cars de Mônaco.

A história continua hoje com uma nova interpretação: o TAG Heuer Monaco Titan Special Edition.

TAG Heuer Monaco Titan Special Edition

TAG Heuer Monaco Titan Special Edition

O TAG Heuer Monaco Titan Special Edition

Este novo TAG Heuer Monaco vai além da norma e opta pelo titânio, um material raramente utilizado nesta coleção. A caixa é feita de titânio Grau 2, conhecido por ser ao mesmo tempo excepcionalmente leve e resistente, refinado por jateamento de areia para um acabamento mate que empresta ao relógio uma beleza nua e crua.

Este novo TAG Heuer Monaco Titan Special Edition apresenta um mostrador prateado vivo e cintilante que complementa perfeitamente a caixa de titânio. Uma edição rara na coleção TAG Heuer Monaco, o mostrador leve oferece o benefício de uma visibilidade muito boa e um contraste atraente com os mostradores secundários, índices e ponteiros do relógio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os mostradores pretos, os acentos vermelhos brilhantes no ponteiro central e o marcador de índice vermelho às 12 horas acrescentam caráter à aparência geral enquanto se deleitam em referências aos circuitos de corrida e às cores oficiais da TAG Heuer. O mundo das corridas de automóveis também inspirou o visual de borracha da alça esportiva de aligátor antracite e lembra as ranhuras dos pneus dos carros de corrida. Os índices e mostradores secundários são revestidos com Super-LumiNova® para garantir uma ótima visibilidade em quaisquer condições.

Finalmente, esta edição especial do TAG Heuer Monaco Titan está equipada com uma versão moderna do famoso movimento cronógrafo automático Calibre 11, que celebrou sua estreia no Mônaco original de 1969. Esta reinterpretação do movimento remete à caixa de 1969 com seu logotipo “Monaco Heuer” gravado.

TAG Heuer Monaco Titan Special Edition

TAG Heuer Monaco Titan Special Edition

TAG Heuer Monaco Titan Special Edition

O design esportivo também lembra o modelo original em aço escovado, assim como os botões de pressão, que como na primeira edição são colocados à direita, enquanto a coroa é posicionada no lado esquerdo da caixa: uma das características que contribuem para a singularidade do TAG Heuer Mônaco desde sua criação. Esta versão do Calibre 11 combina toda a tecnologia e experiência do TAG Heuer e celebra um design no qual o primeiro cronógrafo automático do mundo foi baseado em 1969.

O TAG Heuer Monaco Titan Special Edition é oferecido em uma edição especial de 500 peças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O relógio será apresentado em uma nova embalagem que foi criada para evocar a herança de corrida da coleção TAG Heuer Monaco e será vendido exclusivamente nas boutiques TAG Heuer e em www.tagheuer.com a partir de 21 de maio de 2021.

Cinqüenta anos depois, a história da TAG Heuer Mônaco continua em modernas interpretações. Com cada novo lançamento, este relógio icônico reflete o espírito da arte relojoeira de vanguarda da TAG Heuer e confirma seu status como um dos relógios mais notáveis de todos os tempos. Agora, mais do que nunca, o TAG Heuer Monaco Titan Special Edition, criado para marcar a emocionante corrida através das estradas sinuosas do Principado, solidifica o TAG Heuer Monaco como o ícone do cool.

Ficha Técnica:

TAG Heuer Monaco Titan Special Edition Chronograph 39 mm Calibre 11 Automatic

Referencia : CAW218B.FC6496

MOVEMENTO: TAG Heuer Calibre 11 Automatico

CAIXA: 39 mm de diâmetro | Caixa de titânio com jato de areia de grau 2 Domed, cristal de safira biselado | Caixa de cristal de safira com jateamento a jato de areia Resistente à água até 100 metros (10 bar)

MOSTRADOR: Mostrador prateado escovado

2 contadores: 3 horas: segundo indicador preto permanente | 9 horas: contador cronógrafo de minutos preto

Índices folheados a ouro preto aplicados com ponteiros das horas e minutos Super-LumiNova® ródio branco e ponteiro central Super-LumiNova® Vermelho branco

Logótipo impresso da Black Heuer Exibição em ângulo da data às 6 horas

MONACO AUTOMATIC CHRONOGRAPH impresso

PULSEIRA: Pulseira de couro de aligátor preto | Fecho dobrável de titânio grau 2 com botões duplos de segurança; logotipo HEUER

500 peças

Disponível a partir de 21 de maio

Sobre a TAG Heuer

A TAG Heuer, fundada em 1860 por Edouard Heuer nas montanhas do Jura, na Suíça, é uma marca de relógios de luxo que faz parte da LVMH Moët Hennessey Louis Vuitton SE (“LVMH”), o grupo líder mundial de luxo. Com sede em La Chaux-de-Fonds, Suíça, e com quatro unidades de produção, a TAG Heuer tem 1470 funcionários e está ativa em 139 países. Os produtos TAG Heuer estão disponíveis on-line em www.tagheuer.com para países selecionados e em 160 boutiques e 3.000 pontos de venda em todo o mundo. A empresa é liderada por Frédéric Arnault, CEO da TAG Heuer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante 160 anos, a TAG Heuer tem demonstrado puro espírito relojoeiro de vanguarda e um compromisso com a inovação com tecnologias revolucionárias que incluíram o eixo oscilante para cronógrafos mecânicos em 1887, o Mikrograph em 1916, o primeiro movimento cronógrafo de corda automática

Calibre 11 – em 1969 e o primeiro smartwatch de luxo em 2015. Hoje, a coleção principal da marca consiste em três famílias icônicas desenhadas por Jack Heuer – TAG Heuer Carrera, Mônaco e Autavia – e é complementada com as linhas contemporâneas Link, Aquaracer, Fórmula 1 e Connected.

Capturando o lema da TAG Heuer, “Don’t Crack Under Pressure”, parcerias proeminentes e embaixadores expressam a paixão pela ação e pelo alto desempenho da marca.

www.tagheuer.com @TAGHeuer

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE