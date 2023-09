Silvia Braz brilha na temporada da moda internacional

A comunicadora leva seu estilo inconfundível para as semanas de moda de Milão e Paris

Com os olhares do mundo focados nas Semanas de Moda de Milão e Paris, Silvia Braz marca presença nos principais desfiles, com seu estilo inconfundível, carisma e brilho próprio, para conhecer ao vivo as novas coleções Spring Summer24.

A comunicadora é uma das convidadas para a concorrida estreia de Sabato de Sarno no desfile da Gucci nessa fashion week. Na programação dela de Milão estão também os desfiles de Prada, BOSS, Diesel, Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana e Phillip Plein. Na sequência, Silvia faz rasante em Paris, para os shows de Christian Dior e Balmain e volta para o Brasil dia 28 de setembro para compromissos pessoais.