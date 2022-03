Rodenstock Brasil se destaca no setor eyewear e conquista público feminino no país

IBGE revela que uso de óculos de grau é 35% maior em mulheres. Gerente Nacional da marca dá dicas de armações luxuosas para o público feminino

No mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, muitas empresas direcionam suas marcas para a autoestima feminina, reconhecimento e valorização da mulher na vida pessoal e no mercado de trabalho. Visando fortalecer o empoderamento feminino, a Rodenstock Brasil selecionou algumas das suas melhores peças direcionadas para esse público.

As armações para óculos de grau como a R2632 e a R7096 se destacam por seu design moderno e exclusivo com toques delicados e singulares, com uma vasta gama de cores disponíveis como rose gold, light brown, lavender, bordeaux e light gold. Além de serem constituídos de materiais extraordinários, respectivamente aço inoxidável e titânio, os óculos caem bem para qualquer ocasião.

O primeiro modelo faz parte da coleção Megaslim, que dispõe de armações extremamente leves e altamente resistentes. Ramon Rico, Gerente Nacional Eyewear Rodenstock Brasil aconselha: “Essa armação é para quem precisa estar com o óculos em cima do nariz o dia inteiro. Além de ser um óculos resistente, o seu design despoluído e leve faz com que o destaque seja você e não os óculos”.

A armação R7096 harmoniza com todos os formatos de rosto. Sua parte interna é revestida de RXP, material de alta resistência patenteado pela Rodenstock, com enorme durabilidade e totalmente atóxico, portanto o óculos não resseca. O conceito da coleção é retrô clássica atemporal e Ramon afirma que o seu objetivo é harmonizar e não conflitar.

Divulgação

As armações da Rodenstock são produtos de alta qualidade, desenvolvidas para um estilo atemporal, além de serem duráveis e oferecem uma visão perfeita. Mais de 130 patentes e projetos inovadores da Rodenstock, como uma das armações mais leves do mundo, T-Lite, um titânio especial desenvolvido pela Rodenstock, falam por si.

De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o uso de óculos de grau é 35% maior em mulheres. “Nosso público é majoritariamente feminino, e não podemos deixar esse dia bonito passar em branco. As mulheres são nossa inspiração, e a Rodenstock está sempre pensando no melhor jeito de agradá-las”, garante o executivo.

A coleção de óculos solares da PORSCHE DESIGN (marca licenciada pela Rodenstock) transmite uma aparência mais marcante. A P8913, feita toda em poliamida, traz em sua armação um novo sistema de articulação da haste. Com conceito ball tec, tecnologia desenvolvida pela Porsche Design, a haste não utiliza parafuso e permanece eternamente ajustada, abre e fecha sem sofrer desgaste. O modelo está disponível nas cores black gold, blue, brown e grey. Estes óculos chegaram ao Brasil com uma lente especial da Porsche Design chamada Vision Drive, excelente para quem frequenta ambientes ensolarados e ao ar livre, como a praia, e principalmente para quem dirige. Ela possui uma função que pacifica a imagem, a deixando única, trazendo segurança para caminhar, pilotar ou dirigir.