Puma e LaMelo Ball apresentam MB܂03 em collab com o desenho “O Laboratório de Dexter”

A nova versão do sneaker do astro do basquete já está disponível no Brasil para compra

A PUMA e LaMelo Ball lançam uma nova versão do MB܂03, que leva a nostalgia dos anos 90 a outro nível. O MB܂03 Dexter’s Laboratory é a nova colaboração do tênis do astro da NBA com o clássico desenho animado “O Laboratório de Dexter”, da Warner Bros Discovery. O modelo já está disponível no Brasil.

O novo MB܂03 Dexter’s Laboratory incorpora estética ousada, psicodélica e detalhes texturizados inspirados no desenho do menino prodígio Dexter. O sneaker apresenta a tecnologia NITROFOAM™ para maior potência na quadra ou até para Dexter caminhar com conforto em seu laboratório. Além disso, compostos de borracha antiderrapante proporcionam maior durabilidade e tração, além de uma construção no cabedal feita em monomesh respirável que traz ajuste perfeito e leveza. A sola do modelo é estampada com a palavra “Rare” (Raro), característica dos tênis de LaMelo.

O MB܂03 Dexter’s Laboratory pode ser adquirido em PUMA, nas lojas PUMA do Shopping Morumbi e Shopping Tatuapé e nas lojas parceiras Artwalk, Guadalupe, NBA Store e YourID por R$ 1.299,90.