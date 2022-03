Projeto Valfenda oferece oficinas de moda gratuitas para mulheres do DF

Participantes terão aulas de maquiagem, corte e costura, além de apresentar suas criações em um desfile

A moda é capaz despertar sonhos e abrir caminhos. Este ano, o projeto Valfenda chega a sua 3ª edição empoderando mulheres do Distrito Federal. Serão seis semanas de oficinas gratuitas no Museu Vivo da Memória Candanga (Núcleo Bandeirante), com início em 11 de abril. As participantes terão a oportunidade de aprender moda, corte, costura, maquiagem, modelagem, customização e muito mais. Um desfile com as peças criadas pelas novas estilistas e uma exposição de fotos encerrarão o projeto. Ao todo, são 20 vagas gratuitas. As inscrições estão abertas até o dia 5 de abril à tarde, pelo WhatsApp: (61) 9820-0358.

A ação conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF e Governo do DF. É uma iniciativa de Isabelle Esmeraldo, gestora em saúde pública e uma das responsáveis pela ONG JOCUM 360 – Jovens Com uma Missão. Graduada em Design de Moda e cursando MBA em Direção Criativa em Moda, ela acredita que a beleza é muito mais do que o estampado nas capas de revistas. “Durante as oficinas, elas criarão roupas que enaltecem as diversas silhuetas. Vão entender como valorizar o corpo, o rosto, dentro do estilo de cada uma. Será uma verdadeira imersão em autocuidado”, explica.

A primeira edição do projeto Valfenda aconteceu em 2017, na Estrutural, e se encerrou com um desfile com o tema “Beleza que Brota”. A segunda, ocorreu em 2019, no Areal. “As primeiras oficinas renderam muitos resultados e impactos positivos, não havia como não as repetir. Não se restringe à moda, é uma oportunidade de trabalhar a vulnerabilidade emocional e profissional destas mulheres. Criamos um ambiente seguro para elas se abrirem. Sempre fica alguma coisa boa do nosso trabalho porque elas se transformam”, explica a designer.

Foto|Amanda Ellen

Esse potencial transformador foi a inspiração para o nome do projeto. “Valfenda é uma cidade élfica do ‘Senhor dos Anéis’. É muito difícil encontrar sua entrada, mas quando você acha, se depara com um local exuberante, maravilhoso, aconchegante e que traz muita leveza e tranquilidade. E assim é com as nossas mulheres: quando elas conseguem entender e acessar a beleza própria que estava escondida nelas mesmas, se encontram e se amam ainda mais”, explica Isabelle.

As inscrições para a edição 2022 estão abertas para todas as mulheres do DF, a partir dos 18 anos. Ao todo, serão seis profissionais envolvidas nas aulas que incluem consultoria de imagem e fotografia em moda. Todo o material utilizado é disponibilizado pela organização e as oficinas acontecem no Museu Vivo da Memória Candanga, espaço criado para preservar o legado deixado pelos candangos na época da construção de Brasília. O museu está localizado às margens da BR-040, próximo ao Núcleo Bandeirante e à Candangolândia.

Serviço

Projeto Valfenda – 3ª edição

20 vagas disponíveis.

Inscrições até 5 de abril, até o período da tarde.

Início das oficinas: 11 de abril

No Museu Vivo da Memória Candanga (Núcleo Bandeirante)

Informações pelo WhatsApp: (61) 9820-0358

Instagram: @projetovalfenda