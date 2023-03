Projeto abre inscrições para novos talentos da moda em Brasília

Sense Moda Criativa oferece cachê de R$ 5 mil para a criação de mini coleções que estejam sintonizadas com questões como a diversidade de corpos

O Sense Moda Criativa é um projeto que vai selecionar cinco estilistas do Distrito Federal para impulsionar a carreira de novos talentos da moda. Para isso, estão abertas as inscrições para a seleção de cinco designers de moda que vão receber um cachê de R$ 5 mil para a criação e execução de mini coleções criadas dentro do tema “Corpos Livres em Movimento”. As peças vão ser apresentadas no desfile que encerra a primeira temporada do projeto, em junho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 10 de abril pelo link bit.ly/SenseModaCriativa.

Em sua primeira edição, o evento tem como curadores, talentos reconhecidos no mercado de moda do DF: Fernanda Ferrugem, Rafaella Lacerda e Victor Hugo Soulivier. O resultado da primeira etapa é divulgado no dia 16 de abril e, em seguida, são realizados três workshops com os temas sustentabilidade,

moda consciente e corpos livres. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

O projeto é guiado pelo designer de moda e artista Igor Alessandro, que também atua como a drag queen Ayobambi, e surgiu pela escassez de iniciativas que facilitem a entrada de novos talentos no mercado fashion de Brasília. “Sei o quanto é difícil se lançar no mercado, principalmente aqui em Brasília! Dificilmente o talento de um designer recém formado é aproveitado no mercado local e é para mudar esse cenário que surge o Sense Moda Criativa”, explica.

Foi observando o mercado da capital que Igor começou a costurar o Sense Moda Criativa. Ele observou que mesmo com profissionais criativos e cheios de propostas inovadoras, a falta de oportunidades acaba os afastando do mercado local ou até mesmo da carreira na moda. “Vi muitos colegas saindo rumo a São Paulo, que tem um cenário mais movimentado por eventos como a SPFW [São Paulo Fashion Week) e a Casa de Criadores”, aponta.

Diversidade de corpos

Um dos preceitos da seleção de talentos que está no DNA do projeto é o olhar para uma diversidade de inclua corpos como os de pessoas com deficiência, corpos gordos, negros e transexuais. Para Igor, que é uma pessoa com deficiência física, a moda “sempre deixou à margem os corpos que fogem ao padrão imposto por ela mesma e isso afeta a saúde mental de quem não pertence ao padrão estabelecido”.

Por isso, as coleções criadas pelos designers selecionados devem estar de acordo com um olhar inclusivo. É sobre essa premissa que o Sense se apresenta como um catalisador de talentos que dialoguem com as demandas e pautas de diversidade do momento em que vivemos.

Trio curador

Para a tarefa de avaliar os trabalhos apresentados pelos talentos inscritos no Sense Moda Criativa foram convidados três profissionais com carreiras consolidadas no design em Brasília. Estilista há mais de 20 anos, e pioneira no slow fashion e upcycling, Fernanda Ferrugem comanda a marca que leva seu sobrenome, que tornou referência em Brasília. A estilista participou de eventos como Eco Era (São Paulo), Claro Park fashion, Capital Fashion Week e Brasília Fashion Week.

Rafaella Lacerda é especialista em design de moda e fundou a Tesourinha Cursos, além de pesquisar sobre moda inclusiva, funcional, regenerativa e ressignificada. Victor Hugo Soulivier, é artista visual de Taguatinga (DF), abraça temas como performances de gênero, cultura negra e LGBTQIA+. O artista guia o Tela Ambulante, de moda e arte independente e suas obras integram acervos de grandes colecionadores brasileiros e de entidades como Instituto Marielle Franco.

SERVIÇO

Sense Moda Criativa

Inscrições gratuitas para novos estilistas do DF

Até 10 de abril pelo link bit.ly/SenseModaCriativa

Resultado da seleções dos 5 finalistas: 16 de abril

Instagram: instagram.com/sensemodacriativa

Mais informações: (61) 9983-8162