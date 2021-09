Outubro Rosa: Marca brasiliense feminina lança camiseta e 100% do lucro vai para a prevenção do câncer de mama

As camisetas, que estampam as frases “O amor da minha vida sou eu” e “Eu me toco”, estão disponíveis nas cores rosa e branca. O valor é de R$ 94 cada.

Incentivar as mulheres a se tocarem fazendo o autoexame. Esse é o objetivo da marca brasiliense Lumas ao lançar duas camisetas com a temática do Outubro Rosa, período de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Todo o lucro com as vendas será revertido para projetos de prevenção do câncer de mama. As camisetas, que estampam as frases “O amor da minha vida sou eu” e “Eu me toco”, estão disponíveis nas cores rosa e branca. O valor é de R$ 94 cada.





Segundo Fernanda Sales, uma das sócias da marca, o mote da ação é ir além de conscientizar as mulheres, é também envolver toda a sociedade, uma vez que o diagnóstico precoce oferece até 95% chance de cura, mas apenas 46,2% das mulheres realizam o exame uma vez ao ano, e 27% nunca o fizeram.

“Estamos muito animadas com esse lançamento. O segmento da Lumas é o protagonismo da mulher, tem empoderamento maior do que cuidar de si, do que se amar? Queremos conseguir despertar mulheres normais como a gente para se cuidarem e especialmente, engajar outras mulheres a se despertarem para o autocuidado. E o melhor: todo o lucro será destinado para instituições que cuidam dessas mulheres que estão na luta contra o câncer. Juntas somos mais fortes”, diz Fernanda.

Para Anne Bonatto, também sócia da Lumas, o lançamento permite uma outra visão de autocuidado, que vai além de uma skincare.

“É cuidarmos da nossa mente e especialmente da nossa saúde. A mulher se toca todos os dias ao tomar banho, por exemplo, por que não se percebe? Como não sente um nódulo? Condicionamos nossas mulheres a não sentirem prazer pelo próprio toque, isto impacta até mesmo na forma como as mulheres conhecem as mamas”, pontua.





Bate papo e café da manhã

A marca realizará neste sábado (02), no Vert Café – localizado na 403 Sul, um café da manhã sobre protagonismo feminino. O “Agora é que são elas”, começa às 9h, e será um momento de conexão e busca pelo autocuidado.

Com um buffet à vontade, a participante pode optar por três ingressos:

1) Café-da-manhã no Vert: R$ 50 (direito ao ingresso no evento com as delícias saudáveis do Vert)

2) Café-da-manhã no Vert + Camiseta Outubro Rosa: R$ 1003) Café-da-manhã no Vert + Camiseta Outubro Rosa + Doação: R$ 130 (o valor será destinado para um projeto de combate ao câncer de mama)

“Daremos início aos trabalhos do Outubro Rosa unindo mulheres de diferentes áreas e não será mais uma palestra cansativa falando do câncer de mama e da parte técnica da prevenção. Será um momento de conexão e busca pelo autocuidado. O que eu, o que você, sozinha ou juntas podemos fazer no combate a este e outros cânceres que atingem as mulheres”, explica Fernanda Sales, sócia da LUMAS.

Além do café da manhã, quatro especialistas participarão do bate-papo:

Joana Lucyk – Nutricionista mestre em Nutrição Humana, Joana é pós-graduada em Genômica Nutricional, Fitoterapia Funcional e outros. Ela é autora do livro didático “Por que não posso comer besteiras todos os dias?” e idealizadora do Tempero Meu, iniciativa que une cultura, gastronomia e saúde em cursos e eventos.

Ericka Filippeli – Secretária de Estado da Mulher do DF, mãe de dois filhos. Brasiliense, Ericka é filha de nordestinos e articula pelo DF na Rede Sou Mais Mulher. Ela encara os desafios de gênero de forma disruptiva, inovando em diversos setores, inclusive nas medidas de prevenção do câncer de mama no DF.

Dra. Karimi Amaral – Médica Mastologista com residência médica também em Cirurgia Geral. Ela se especializou em cirurgia oncológica e oncoplástica na França e atua em medicina integrativa e saúde preventiva dentro da área de Fisiologia Humana.

Kakau Lossio – Administradora e fotógrafa, Kakau é conhecida por seus projetos cheios de atitude e com um olhar delicado voltado para o feminino, com trabalhos que revelam o protagonismo feminino. Ela já desenvolveu dois lindos projetos usando sua arte em prol do combate ao câncer de mama.

Além da Lumas, a loja Mayara Milfont também faz parte da organização.

Sobre a LUMAS

É uma empresa brasiliense capitaneada por duas jovens mulheres que decidiram tirar o sonho do papel. É uma marca genuinamente brasiliense de camisetas que tem o propósito de enaltecer a força e protagonismo feminino. As blusas têm frases que reforçam a potência das mulheres e, claro, para todos os tamanhos, além de ser um negócio sustentável.

Site: lumasfly.com.br

Instagram: @lumasfly

Serviço

“Agora é que são elas”

Quando: 02/10 (sábado)

Horário: 09h – 12h

Onde: CLS 403, bl. B (Asa Sul)

Para adquirir o ingresso: www.sympla.com.br/agora-e-que-sao-elas__1360228