Onda oitentista: a estética disco está de volta!

De forma glamurosa e vibrante a tendência é revivida e traz a criatividade da época para o closet atual

O alto astral, brilho, paetê e cores vibrantes retomam ao street style. O estilo disco, marcante na década de 1980 e influenciado por grandes divas da Disco Music, como Cher e Donna Summer, representa a expressão da criatividade e uma extravagância característica que vai além das roupas e passa pelos acessórios e maquiagem.

A moda cíclica revive tendências que foram marcantes no passado, e ressurgem com alguma atualização, trazendo a mesma essência, mas com um toque moderno e diferenciado que se conecta com o público.

O estilo dos anos 80 foi totalmente disruptivo e marcou um movimento a favor do maximalismo, onde é determinante o desejo de se expressar, tons vibrantes, combinação de mix de estampas, modelagens fora da caixa, acessórios e muita ousadia.

Disco Glam

Embarcando nessa trend, a 1Quatro mergulhou na onda oitentista e lança neste dia 14 de novembro a nova coleção Disco Glam. Com looks regados a muito brilho e exuberância, a marca apresenta a coleção composta por três vestidos nas cores roxo, rosa e preto, um croped preto, um blazer nos tons rosa e verde e uma túnica em salmão e rosa.

“Trouxemos os principais signos da década de 80: destaque para os ombros, em quase todas peças, blazer em crepe alfaiataria mais estruturado, que foi um símbolo para as mulheres no mercado de trabalho. Além do tafetá e plumas que faz parte do nosso DNA”, destaca Carolina de Oliveira Martins, sócia da 1Quatro.

A tendência transpassa das passarelas para o street style e mantém a essência com adaptações para o cotidiano. “Gostamos muito da estética dos anos 80 e temos acompanhado diversas referências da época atualmente, como ombreiras, blazers ‘power suits’, paetês, brilhos, makes marcantes, cintura bem acentuada e mocassim. Tudo isso conseguimos ver nas ruas diariamente”, explica Ana Gabriele Mota, também sócia da marca.

Conheça a coleção:

A túnica Dancer é feita em Crepe GGT, nas cores rosa e laranja. Possui aplicação de plumas da mesma cor nas alças e botões encapados. Sua modelagem é justa no busto até a altura da cintura e comprimento fluido.

O Cropped Fun produzido em crepe alfaiataria na cor preta com aplicações plumas da mesma cor na altura da cintura. A peça possui zíper nas costas.

O Vestido Loop é confeccionado em crepe alfaiataria na cor rosa fúcsia com modelagem trapézio e comprimento curto. Nos ombros possui laços com faixas presas a alça e zíper nas costas.

Queridinho da coleção, o Vestido Disco é feito em tafetá nas cores roxo e preto, com corte reto e comprimento curto. Nos ombros possui babados maxi volumosos estruturado com entretelas e zíper nas costas.

O Vestido Madonna é pura representação da atmosfera oitentista. Confeccionado em tafetá nas cores rosa e preto, sua modelagem tem cintura marcada e saia rodada, comprimento curto, mangas princesa longa. Possui botões encapados fechados na frente e zíper nas costas.

Outra peça marcante é o Blazer Glam, produzido em crepe hidende nas cores rosa fúcsia e verde bandeira. Com destaque para os bolsos maxi, apresenta ombreiras, cintura marcada, comprimento alongado e botões encapados.

1Quatro

A marca brasiliense 1Quatro é a soma dos sonhos de duas amigas de infância, Ana Gabriele Mota e Carolina de Oliveira Martins, que se reencontraram e compartilharam o amor pela moda, cada uma em seu estilo. A proposta da 1Quatro é atender o mercado de moda, com cortes e materiais marcantes, oferecendo o diferencial que a mulher fashionista procura: o maximalismo e a exclusividade. As coleções não seguem o calendário sazonal e são atemporais, com poucas peças que proporcionam aos clientes uma experiência exclusiva e marcante.

