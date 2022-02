Rodenstock anuncia prêmio alemão para óculos da linha Porsche Design, no segmento eyewear

German Design Award é concedido para armação P’8937

A Rodenstock, fábrica de lentes e armações alemã, conquistou o prêmio German Design Award, importante honraria oficial de excelência em design concedida pela República Federal da Alemanha em conjunto com o Ministério Federal de Economia e Tecnologia.

O óculos Porsche P’8937, batizado como Exagon, é uma peça icônica e diferenciada, que através de uma concepção de luxo, alta resistência e durabilidade, é o responsável pela conquista da empresa. Com um design altamente técnico e inspirado no bloco do motor de um carro esportivo da Porsche, possui quatro parafusos hexagonais que formam um alicerce na parte da frente do produto. Seu material é feito em titânio sólido, garantindo mais qualidade e durabilidade ao modelo. Já as hastes, são formadas por um plástico RXP, considerado leve e de alto desempenho para garantir o máximo de conforto.

Conhecida por seus óculos com design avançado e de alta tecnologia, a Rodenstock está presente no mercado óptico há mais de 145 anos e é referência em lentes e armações no mundo.

Para Hugo Motta, presidente da subsidiária no Brasil, a conquista é um importante reconhecimento para a qualidade e tecnologia investidos nas peças da marca.

Os fãs brasileiros da linha Porsche Design, informações sobre este e outros modelos exclusivos, podem ser encontrados em: https://www.rodenstock.com/br/pt/index.html ou através do telefone: (21) 98901-4443.