Bulgari celebra seu icônico relógio Octo em seis novos modelos

Octo Finissimo Minute Repeater, Chronograph GMT Automatic e o Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic: três relógios lendários celebram a visão da Bulgari da elegância masculina

Desde a sua criação em 2014, a coleção Octo Finissimo deixou uma marca duradoura na Haute Horlogerie contemporânea. Um explorador da ultra-miniaturização técnica, acompanhada de um design extremamente fino e elegante, a linha deu vida aos verdadeiros ícones dos tempos modernos.

Em homenagem aos recordes mundiais e ao estilo único destes relógios icônicos, que atraem tanto os conhecedores de relógios quanto os devotos da elegância italiana, a Bulgari apresenta três novos modelos exclusivos do Octo Finissimo. Minute Repeater, Chronograph GMT e Tourbillon Chronograph Skeleton: estes relógios emblemáticos revelam a arte da Bulgari em fundir perfeitamente a técnica absoluta, a estética refinada e a modernidade.

Octo Finissimo Minute Repeater

Em 2016, dois anos após a estreia da coleção Octo Finissimo, um relógio entrou definitivamente no círculo exclusivo de complicações da Haute Horlogerie: o Octo Finissimo Minute Repeater, o relógio mais fino do mercado. Notavelmente complexo e fino (3,12 mm para o movimento e 6,85 mm para a caixa), este relógio se destaca imediatamente por seu design moderno e refinado. Fabricado em titânio ultraleve, sua caixa octogonal de 40 mm de diâmetro abre-se em um mostrador também em titânio, com marcadores abertos de horas e pequenos segundos.

Estas aberturas estilizadas amplificam ainda mais as excelentes propriedades acústicas do titânio. Hoje, a Bulgari revisita o estilo arrojado e poderoso desta grande complicação em uma versão muito contemporânea em titânio jateado com jato de areia com um mostrador azul fosco aberto e uma pulseira de borracha estruturada. O design subestimado e contemporâneo enquadra um movimento manual de enrolamento interno: o calibre ultrafino BVL 362 conduzindo as funções de horas, minutos, pequenos segundos e repetidor de minutos.

Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic

O estilo monocromático da coleção Octo Finissimo é tanto uma assinatura quanto seus feitos técnicos e linhas finas. Este novo relógio esportivo é uma reinterpretação em aço do famoso cronógrafo automático GMT lançado em 2019, um recorde mundial de espessura de apenas 3,3 mm. Tanto funcional quanto sedutor, esta criação se presta elegantemente a todas as ocasiões com sua caixa ultrafina octogonal em aço polido acetinado, de 43 mm de diâmetro e resistente à água até 100 metros.

Seu mostrador em tons de prata escovado verticalmente acentua este aspecto ton-sur-ton que é ao mesmo tempo sutil e moderno, aliado a uma confortável pulseira de aço escovado. A caixa no estilo sport-chic abriga um movimento Haute Horlogerie: o calibre interno BVL 318 com cronógrafo integrado e função GMT. A fusão perfeita de design e tecnologia em uma caixa ultrafina para o que continua sendo o cronógrafo mecânico mais fino já feito.

Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic

Mais recentemente, em 2020, a Bulgari seguiu com suas façanhas no campo da finura horológica com um sexto recorde mundial consecutivo alcançado pelo Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic. Seu movimento de esqueleto de corda automática com um cronógrafo monopusher e funções de turbilhão está alojado dentro de uma espessura de apenas 3,5 mm. Esta destilação de virtuosidade técnica e design ultra-moderno é apresentada em uma nova e preciosa interpretação da platina.

Sua caixa de 43 mm, complementada por uma coroa de ouro branco e cerâmica, emoldura um elegante mostrador aberto com dois contadores cronógrafos cinzentos, revelando inteiramente o calibre interno esqueletizado BVL 388 e seu turbilhão às 6 horas. O mostrador do relógio é movido por ponteiros azuis que combinam com a pulseira de couro de alligator fixada por uma fivela de platina.

Confira dois outros modelos lançados pela Bulgari na última semana, e marcam o aniversário de 10 anos do modelo Octo:

Octo Finissimo Ultra, o relógio mais fino do mundo

O Octo Finissimo Ultra é muito mais do que o relógio mecânico mais fino do mundo. Além do registro em si, ele simboliza uma mentalidade, uma capacidade de inovação e de redefinição dos códigos da Haute Horlogerie. É também o estágio final de uma aventura única – assim como uma abertura para uma dimensão totalmente nova.

A medida é surpreendente: 1,80 mm de espessura! Em outras palavras, tão fina quanto uma moeda de 20 centavos de euro – e não apenas para o movimento, mas para o relógio como um todo, desde o fundo da caixa até a parte superior do cristal de safira. Um recorde mundial de espessura para um relógio mecânico e o oitavo para a coleção Octo Finissimo. Um novo e significativo avanço para a Bulgari no mundo da Haute Horlogerie contemporânea.

Octo Finissimo 10TH Anniversary

Em dez anos, a coleção Octo deixou sua marca no mundo da Haute Horlogerie com suas proezas técnicas, sua forma icônica e seu estilo monocromático inconfundível. Puro e contemporâneo, ele encarna a dupla identidade dos relógios Bulgari: uma mistura de rigorosa relojoaria suíça e elegância italiana. Esta interpretação masculina refinada e subestimada forjou sua reputação tanto entre os especialistas em relojoaria quanto entre os fãs do design minimalista, que se igualam por uma tecnicidade absoluta.

Para celebrar este ícone de finura e estilo, a Casa revela duas edições de aniversário que remontam às raízes de sua concepção: os primeiros esboços feitos pelo Diretor Executivo de Criação de Produtos da Bulgari, Fabrizio Buonamassa Stigliani. Esboços a lápis que alguns anos depois dariam vida à inconfundível linha Octo Finissimo e hoje enfeitam os mostradores gravados de dois modelos emblemáticos – Octo Finissimo Automatic e Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic – feitos em titânio.