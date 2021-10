Marca brasiliense lança campanha: “Não apelide as partes íntimas”

A marca brasiliense Lumas, que é focada no empoderamento feminino, lançou mais uma campanha sobre o Outubro Rosa: Não apelide as partes íntimas”.

Em um vídeo de 48 segundos, sete mulheres aparecem segurando objetos que representam os apelidos que os seios normalmente levam, como por exemplo: balões, limões, melões.

“Inventar apelidos para as partes íntimas é uma forma (i)moral de criar tabus, diminuindo o seu autocuidado. Você têm seios e não faróis, tomates, limões, mamões, melões, balões ou tábua”, explica Fernanda Sales, uma das criadoras da marca.

Além de diminuir o auto cuidado, segundo Fernanda, dar nome as partes íntimas objetifica o corpo, além de dificultar até mesmo a descoberta de abusos sexuais.

“Recentemente uma professora fez um relato de que uma de suas alunas havia contado que há pelo menos um ano, o padrasto brincava com o biscoito dela. De início, a professora não entendeu que aquela criança estava sendo abusada justamente pela genitália ter apelido. Por isso é tão importante esse alerta, sabe”, pontua Fernanda.

O projeto, roteiro e edição é da LUMAS e contou com as parcerias: da fotógrafa Kakau Lossio, que fez as fotos (e também apareceu no vídeo), salão Maria Coutinho, fez cabelo e cedeu o espaço para produção e maquiadora Aghata Maia.

O vídeo marca o lançamento das camisetas com 100% do lucro para entidade que cuida da prevenção ao câncer de mama, o câncer que mais acomete e leva vida das mulheres.

Camisetas

Incentivar as mulheres a se tocarem fazendo o autoexame. Esse é o objetivo da marca brasiliense Lumas ao lançar duas camisetas com a temática do Outubro Rosa, período de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todo o lucro com as vendas será revertido para projetos de prevenção do câncer de mama. As camisetas, que estampam as frases “O amor da minha vida sou eu” e “Eu me toco”, estão disponíveis nas cores rosa e branca. O valor é de R$ 94 cada.

Segundo Fernanda Sales, uma das sócias da marca, o mote da ação é ir além de conscientizar as mulheres, é também envolver toda a sociedade, uma vez que o diagnóstico precoce oferece até 95% chance de cura, mas apenas 46,2% das mulheres realizam o exame uma vez ao ano, e 27% nunca o fizeram.

“Estamos muito animadas com esse lançamento. O segmento da Lumas é o protagonismo da mulher, tem empoderamento maior do que cuidar de si, do que se amar? Queremos conseguir despertar mulheres normais como a gente para se cuidarem e especialmente, engajar outras mulheres a se despertarem para o autocuidado. E o melhor: todo o lucro será destinado para instituições que cuidam dessas mulheres que estão na luta contra o câncer. Juntas somos mais fortes”, diz Fernanda.

Para Anne Bonatto, também sócia da Lumas, o lançamento permite uma outra visão de autocuidado, que vai além de uma skincare.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É cuidarmos da nossa mente e especialmente da nossa saúde. A mulher se toca todos os dias ao tomar banho, por exemplo, por que não se percebe? Como não sente um nódulo? Condicionamos nossas mulheres a não sentirem prazer pelo próprio toque, isto impacta até mesmo na forma como as mulheres conhecem as mamas”, pontua.