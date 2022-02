Moda Eyewear tendência para as altas temperaturas do verão

Moda Eyewear: Rodenstock Brasil aposta em modelo máscara para a temporada

A sucursal brasileira da empresa alemã Rodenstock, sempre antenada nas tendências de moda eyewear, selecionou para uma sessão de fotos, modelos exclusivos de óculos da sua linha e da Porsche Design, que prometem se destacar durante o verão.

O ensaio ocorreu no Museu de Arte Moderna, na zona sul do Rio de Janeiro, e foi estrelado pela influenciadora Ana Ferreira.

“A principal ideia do ensaio era mostrar como o urbano conversa com a elegância e pode tornar o dia a dia mais sofisticado, compondo um look e uma identidade mais singular” comentou Hugo Mota, presidente da Rodenstock Brasil.

Dentre os modelos que mais se destacaram, está a armação P8913, da linha Porsche Design Eyewear, com um formato angular, garantindo um estilo clássico.

Foto: Lucas Mavinga

Já a armação R8027, feita em plástico e com detalhes na lateral em pedras swarovski, combina com todos os tipos de rostos e traz um ar mais sofisticado para uma peça do dia a dia. Prometendo ser o queridinho da estação para várias adeptas.

Foto: Lucas Mavinga

Caracterizado por uma aparência despojada, a armação de sol P8921 é atemporal e promete dominar o verão brasileiro. O modelo máscara, é caracterizado por um tamanho exagerado, cobrindo totalmente as sobrancelhas, parte do nariz e bochechas, trazendo não somente um excelente resultado estético, mas também, mais proteção para os olhos.

Foto: Lucas Mavinga