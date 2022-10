Moda copa: saiba onde comprar seu look para torcer pelo Brasil no Distrito Federal 

A Copa do Mundo começa em novembro, e muita gente já está no clima, se preparando para torcer pelo Brasil

Com a tendência chamada “Brasil Core”, dupla de irmãs costureiras no DF, apostam na confecção e comercialização de peças exclusivas com as cores da bandeira brasileira para a copa

A Copa do Mundo começa em novembro, e muita gente já está no clima, se preparando para torcer pelo Brasil, e pensando no look da sorte para que os nossos jogadores conquistem o hexa!

Pensando nisso, as irmãs Rosane e Fabiane Borges, fundadoras do Recriarte Customização, no Distrito Federal, apostaram em várias peças exclusivas para quem quiser ir além da básica camiseta da seleção. No catálogo, as profissionais brasilienses da moda trazem diversos modelos de bonés, blusas, shorts e croppeds com as cores da bandeira do Brasil, para compor looks mais elaborados.

“Por enquanto estamos apostando nas peças femininas para a copa, pois entendemos que as mulheres gostam de ousar mais que os homens. Nós gostamos de nos descascar com características únicas, e a roupa, de certa forma, ajuda nessa questão. Pois isso criamos peças limitadas e exclusivas”, conta as profissionais da moda.

Quem tiver interesse em conhecer os produtos e solicitar uma compra, o ateliê das brasilienses comercializa os produtos por meio do instagram: @recriarte_customizacao ou Whatsapp: 61 984527168. E tem ainda, para quem optar, o serviço de entrega para todo o Distrito Federal, com valor da taxa de entrega a combinar de acordo com a região.

Serviço

Instagram: @recriarte_customizacao

Contato: 61 984527168