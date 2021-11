Mayara Milfont lança nova coleção “Vida” em comemoração aos 10 anos da marca

O evento de lançamento da coleção “Vida”, de Mayara Milfont, vai acontecer no dia 18 de novembro, na 707/907 Sul

Após 10 anos no mercado e uma construção sólida, a marca brasiliense Mayara Milfont lança uma nova coleção de roupas que leva o nome de “Vida”. O evento de lançamento será no dia 18 de novembro, na 707/907 Sul.

A nova coleção contempla diversas peças, como camisas, calças, vestidos, shorts e macacões em tecidos que são tendência e surpreendem na qualidade e no caimento, além de uma modelagem diferenciada e cores incríveis. Uma coleção para encantar, em todos os aspectos.

A proprietária da marca, Mayara Milfont, explica que a coleção Vida vem cheia de frescor, cor, leveza, sofisticação e atemporalidade. São peças destinadas a diversas ocasiões.

“As cores do verão são capazes de mudar nosso humor e trazer mais alegria. Por isso a aposta em peças com cores claras e com muita personalidade: lilás, azul, amarelo e verde limão. Buscamos trazer nos looks tecidos nobres, como o linho, por exemplo. Tudo isso representa bem o momento que a marca tem vivido: de força, durabilidade e maturidade”, explica a empresária.

Coleção Mayara Milfont “Vida”. Foto: Divulgação

Uma década de história

A marca Mayara Milfont foi lançada em 2011, sempre de forma intimista, acolhedora e amorosa. De início, o foco era em roupas que estavam em alta na tendência e peças mais destinadas para a noite.

“Mas amadurecemos e nos posicionamos em um estilo mais contemporâneo, maduro e atemporal, resolvemos abrir um universo de mulheres que brilham. Acreditamos em uma moda que liberta ao invés de aprisionar, acreditamos em um guarda-roupa mais atemporal e versátil, com peças que passeiam entre ocasiões formais às mais descontraídas. Peças para usar de diversas maneiras e várias vezes. Acreditamos em uma mulher que é linda de dentro pra fora por ser simplesmente ela mesma”, pontua Mayara Milfont.

Serviço

Lançamento da coleção Vida: 18/11 (quinta-feira)

Horário: 10h às 20h

Local: SEPS 707/907, Edifício San Marino, sala 224 – Asa Sul

Instagram: @mayaramilfont

Site: https://mayaramilfont.com.br