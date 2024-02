Marca Casablanca eleva a moda de rua a status de espetáculo em Paris

A Casablanca nasceu em 2018 de um lado como o produto da obsessão de Charaf Tajer com a arquitetura, disciplina que ele estudou

Promotor da moda de rua nas passarelas, o estilista franco-marroquino Charaf Tajer apresentou um desfile espetacular nesta quarta-feira (28), no Circo de Inverno de Paris, ao som de Bjork e música disco e com uma engenhosa coreografia.

“Venus as a Boy” (“Vênus como um rapaz”) é um sucesso da cantora islandesa dos anos 1990, uma época que inspira Tajer, mas sem lhe despertar nostalgia.

“‘Venus as a boy’ é um apelido que meus amigos me deram, fala de um homem que olha para a vida através da beleza”, explicou à AFP este estilista em pleno auge, sobre quem se comentava há três anos que poderia se tornar diretor de coleções da Kenzo.

Tajer faz das estampas berrantes, com flores, colunas gregas ou sanefas em estilo clássico a marca de seu estilo, mas não a única.

Ele apresentou no grande Circo de Inverno de Paris vestidos justos de coquetel vermelho-sangue, smokings unissex e blusas semitransparentes, coladas ao corpo, com pedrarias.

Destaque para o minivestido preto, com delicada faixa de pedras encrustada na altura dos seios.

Ou para o minivestido branco com capuz e sandálias da marca Ancient Greek Sandals, que colaboraram para esta coleção do estilista.

A Casablanca nasceu em 2018 de um lado como o produto da obsessão de Charaf Tajer com a arquitetura, disciplina que ele estudou, e sua avidez pela vida noturna, após anos administrando uma boate disco em Paris.

Dezenas de dançarinos sentados atrás da pista do circo onde os modelos desfilavam executaram uma coreografia engenhosa com as mãos, sob a batuta de Sadeck Berrabah.

“Para nós, cada coleção é um guarda-roupas inteiro. A ideia é que do pijama ao smoking, tudo seja representado”, explicou o criador.

O homem Casablanca desfila equipado com sacolas de tênis; a mulher, com sapatos de saltos e meias até os joelhos.

Se tiver que sair para uma noitada, ela pode optar entre o anoraque prateado ou a ampla capa fechada com broche que a envolve como uma flor.

