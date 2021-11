Lumas lança nova cápsula de coleção “Recomeço”

A Lumas, marca brasiliense de roupas femininas, vai lançar nesta quinta-feira (18) uma nova coleção cápsula: a “Recomeço”

São oito peças inéditas, todas estampadas com frases ou desenhos que incentivam as mulheres a se colocarem no topo da prioridade nesse momento pós-pandêmico.

A quarta coleção cápsula da marca conta com dois modelos de vestido nas cores salmão e preto, dois modelos de camiseta, em gola V e branca básica, e quatro estilos de croppeds, cada um com uma cor e estampa exclusiva.

Em um mundo onde, aos poucos, a pandemia começa a ser passado, é tempo de recomeçar com novos valores: mais consciência, respeito e, sobretudo, amor. Por isso o nome da nova coleção.

Fernanda Sales, uma das sócias da Lumas, explica que o nome escolhido para a Cápsula traduz a palavra que significa construir um lugar novo, que seja de fala para todas e que cada uma seja protagonista de sua própria vida neste novo momento.

“É hora de assimilar tudo o que essa pandemia nos ensinou, reproduzir o que foi bom e transformar o que pode ser melhor para o mundo”, explica.

Com frases motivacionais nas estampas, como “Dream, plan, do, e se não ‘do’, tá tudo bem” (em inglês, sonhe, planeje, execute), Fernanda conta que não é uma cobrança, mas sim “um convite para se respeitar, respeitar os seus medos, sonhos e vontades agora, hora de recomeçar”, ressalta Anne Bonatto, uma das sócias.

Coleção Lumas “Recomeço”. Foto: Danielle Rossi

Lumas

A Lumas é uma marca de roupas fundada durante a pandemia pelas sócias Fernanda Sales e Anne Bonatto.

Além de trazer peças modernas, versáteis e ser uma marca sustentável, a Lumas busca valorizar todos os biotipos de corpo, fato que se reafirma nos tamanhos únicos de croppeds, que servem de blusa solta à top, e na confecção sob encomenda de qualquer tamanho das camisetas básicas.