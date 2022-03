“Poderosas”: LUMAS lança camiseta para comemorar o Dia Internacional da Mulher

Inspirada nas famosas “lobistas”, em homenagem ai Dia Internacional da Mulher a Lumas estreia coleção em parceria com empreendedoras do DF

O Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, é uma data importante do calendário mundial para refletirmos sobre a luta e as conquistas das mulheres, principalmente por igualdade e respeito ao longo da história. Por isso, a data foi escolhida para o novo lançamento da coleção “Poderosas” da LUMAS, inspirada em um encontro de mulheres que trabalham com relações institucionais e governamentais, as lobistas.

Fernanda Sales, sócia-proprietária da marca, acredita na capacidade de liderança das mulheres. “Eu acredito muito no trabalho das mulheres em frente à política, tanto por sermos mais treinadas para cooperar, abrir mão de valores e nos submetermos ao que não gostamos com garra e também por termos sangue no olho para lutar por um propósito”, diz.

As camisetas da linha Poderosas são resultantes da parceria da LUMAS com o Dicas em RIG, um grupo de mulheres da área de relações governamentais, e com a artista brasiliense Ludmila Carvalho, responsável pela ilustração Poder Rosa, estampada nas peças de roupas. Todas as impressões representam mulheres plenas, conquistando espaços de novas formas, mulheres confraternizando com outras mulheres, entrando em novos mercados.

A inspiração para a tela Poder Rosa partiu da observação das expressões de liberdade e autonomia de mulheres a respeito da própria vida, seus corpos e suas escolhas.

“Fazer essa análise reflete um contentamento de que cada dia e cada luta de todas as mulheres valem a pena. E é isto que a pintura mostra: um célebre encontro entre as forças de mulheres prontas a peitar qualquer afronta a suas vidas”, reforça Ludmilla.

Coleção “Poderosas”. Foto: Divulgação

Sobre a LUMAS

É uma empresa brasiliense capitaneada por três jovens mulheres que decidiram tirar o sonho do papel. É uma marca genuinamente brasiliense de camisetas que tem o propósito de enaltecer a força e protagonismo feminino.

As blusas têm frases que reforçam a potência das mulheres e, claro, para todos os tamanhos, além de ser um negócio sustentável.

A coleção Poderosas está disponível para venda pelo site http://www.lumasfly.com.br no valor de R$ 85 reais, com desconto de 2% para pagamentos realizados no pix. Ademais, a cada peça vendida, serão doados R$ 5 reais para as ações do projeto Banho do Bem com mulheres.