‘Loucura e humor’ marcam abertura da Semana de Moda de Paris com protegido de Gaultier

Como é tradição, o primeiro dia focou nos designers iniciantes

Com “uma declaração de amor” aos jovens criadores, a Semana de Moda de Paris abriu nesta segunda-feira (26) com o desfile de Victor Weinsanto, de 28 anos, um ex-bailarino clássico formado pelo designer Jean Paul Gaultier.

Como é tradição, o primeiro dia focou nos designers iniciantes. E Weinsanto, que estudou com Gaultier até lançar sua marca própria em 2020, abriu as passarelas de moda feminina primavera-verão 2023.

Weinsanto declarou à AFP que a coleção é uma “declaração de amor” para sua geração, inspirada em seus colegas de profissão.

Em um movimento inédito, ele levou alguns desses jovens criadores para a passarela, com Charles de Vilmorin (da Rochas) e Kevin Nompeix e Florentin Glemarec, os fundadores da Egonlab, apresentando roupas em seu estilo próprio, mas com um “toque Weinsanto”.

A eclética coleção apresenta um pouco de tudo: desde jeans comuns até vestidos teatrais, com volumes exagerados no estilo “viúva negra”. Uma modelo desfilou com pouco mais do que cordas de bondage, enquanto outra ostentou um vestido branco com um enorme beijo de batom no peito, e outra preencheu a passarela com um gigantesco cocar branco.

“A criação, a liberdade, a loucura e o humor voltam a ser a quintessência do que buscamos na moda nesses momentos. Queremos o escapismo”, explica o designer.

A imagem dos designers dos anos 1990 que fofocavam uns sobre os outros e se “detestavam” saiu de moda, acrescentou Weinsanto.

Como muitos de sua geração, há um foco na sustentabilidade – com quase todas as peças feitas com estoque excedente de outras marcas – e na inclusão.

“Gosto da ideia de roupa sem gênero”, confessa esse jovem de olhos azul e cabelo laranja.

Metaverso

Weinsanto também incluiu uma coleção criada especialmente para as estrelas do K-Pop Lightsum, que apareceram virtualmente através de hologramas em uma festa após o desfile.

A coleção digital será vendida como NFTs (“token não fungível”) no metaverso, a partir de outubro.

O criador se mostrou fascinado pela moda online, mesmo que não a considere crucial para a indústria. “Você pode realmente se libertar. Eu quero ir além do 3D”, afirmou.

Mais de 100 marcas francesas e internacionais participam desta edição da Semana de Moda de Paris, que termina em 4 de outubro. A atração principal é a estreia da ex-Spice Girl Victoria Beckham na capital francesa.

Agence France-Presse