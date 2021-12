Juliana Lobão Joias lança coleção Naufrágio

A nova coleção de joias da Juliana Lobão, são em ouro e prata remete as preciosidades do fundo do mar

O fundo do mar esconde muitas preciosidades. Um tesouro específico inspirou a nova coleção da designer de joias Juliana Lobão, que marca uma nova fase da carreira da brasiliense.

A influência na criação das peças são ouro, prata e pedras preciosas da frota naval do galeão espanhol San José escondidos no fundo do mar após o navio afundar na Colômbia quando estava a caminho da Espanha em 1708. Há quem acredite que o capitão naufragou deliberadamente para que os britânicos não pudessem se apoderar do tesouro avaliado em 20 bilhões de dólares.

Sob o nome Naufrágio, o conjunto de joias apresenta peças em ouro e prata, que remetem ao fundo do mar. Pérolas, lagostas e correntes são os elementos trabalhados em anéis, pulseiras, colares e brincos de correntaria nos tons do amarelo.

As peças têm a marca de Juliana ao unir clássico e contemporâneo em designs exclusivos e minimalistas. A coleção tem como foco o público mais jovem e tem, como embaixadora, a influenciadora Julia Bastos, que também estrela a campanha.

Coleção Naufrágio. Foto: Agência Magenta

Coleção Naufrágio. Foto: Agência Magenta

Coleção Naufrágio. Foto: Agência Magenta

Coleção Naufrágio. Foto: Agência Magenta

Coleção Naufrágio. Foto: Agência Magenta

Sobre Juliana Lobão

Nasceu em Brasília, mas foi no Rio de Janeiro, berço da joalheria contemporânea brasileira, que descobriu a vocação de contar histórias por meio das joias. Nesse período desenvolveu habilidades para criação da joia perfeita a partir do metal e da pedra bruta até os últimos detalhes de acabamento.

Da joalheria de autor, migrou para o design de joias, aperfeiçoando seu conhecimento internacionalmente no Gemological Institute of America – GIA, do qual possui o diploma Applied Jewelry Professional, além de cursos sobre design de joias pela escola David Craft em Genebra, Suíça e pelo Instituto Italiano de Design.

Seu trabalho é traduzido em peças que mesclam joias clássicas e toques contemporâneos, com design exclusivo e uso livre e criativo de materiais inusitados, seguindo a proposta inspiradora da joalheira a cada temporada.

Além das peças específicas para suas coleções, Juliana Lobão ainda cria joias personalizadas e únicas para seus clientes, almejando traduzir nelas suas histórias de vida. Afinal, uma joia não é só um adorno.

Julia Bastos e Juliana Lobão. Foto: Agência Magenta

Sobre Juliana Lobão Joias

Juliana Lobão Joias é uma empresa que olha o mundo pelos olhos do consumidor, que atende o cliente de forma diferenciada e personalizada, sem abrir mão de produtos com excelente qualidade, no intuito de elevar a autoestima de cada pessoa atingida pela marca e contribuir para que o mundo seja preenchido de coisas belas e bons sentimentos.

O processo de criação de uma joia é tão relevante e especial quanto ela. Juliana Lobão capta o mundo com a sensibilidade necessária para transformá-lo em peças desejo usadas por suas clientes. Esse processo envolve técnicas artesanais combinadas com o que há de mais moderno em termos de confecção de joias, motivo pelo qual sua produção se divide entre Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, tudo feito sempre por pessoas apaixonadas pelo que fazem, para que o metal possa captar e, como bom condutor que é, emanar essa boa energia para o mundo.

Serviço

Juliana Lobão Joias

[email protected]

@julianalobaojoias

www.julianalobao.com.br