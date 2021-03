Gabriel Elias lança coleção de roupas inspirada em novo álbum

Cantor também anuncia a chegada da versão deluxe do ‘Música Pra.curar Brasileira’

Sob o calor da estação mais quente do ano, Gabriel Elias traz grandes novidades para os fãs! O cantor acaba de anunciar o lançamento da Solar, marca de produtos totalmente inspirada nas canções de seu último álbum – “Música Pra.curar Brasileira”. O lançamento se apresenta como uma contagem regressiva para a chegada de mais uma novidade: a edição deluxe de seu novo trabalho, que chega às plataformas digitais no dia 12 de março.

Criada pelo cantor, que já estampa o estilo de vida praiano em seu dia a dia, a Solar promete disseminar suas músicas para outras tribos através das letras estampadas em peças limitadas como: camisetas, sacolas ecológicas, garrafas, bags e shoulder bags. Focado no plano sensorial do empreendimento, ele analisa “Temos um eterno compromisso com a mensagem que passamos. Transformar as canções numa linha de produtos é uma forma de fazer com que nossas letras circulem. O importante é tocar as pessoas”.

Música Pra.curar Brasileira (Deluxe):

Embalado pelo ótimo desempenho de seu novo álbum nos apps de música, que já contabiliza mais de 10 milhões de streamings, o mineiro good vibes aproveitou para anunciar a versão estendida do último trabalho. “Nossa ideia é trazer novas roupagens para algumas músicas, agora em roupagem de música eletrônica. Tudo está sendo preparado com muito carinho”, conta Gabriel, que confirmou colaborações com os dj’s Zabot, Dre Guazzelli e Jv441e.

Mineiro com os pés na areia, Gabriel Elias é considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira. Com mais de 200 milhões de visualizações no Youtube, 1.6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o cantor apresenta um curriculum invejável. Além de acumular apresentações com grandes artistas de seu nicho como Jason Mraz, SOJA e Donavon Frankenreiter, Gabriel teve a faixa “Fiz Esse Som Pra Você”, entre as mais tocadas do país. Além disso, o mineiro good vibes é coautor de hits como “Carnaval”, do Atitude 67, “Sem Jeito”, “Tô de Pé” e “Lindo, leve e pleno” do Maneva e “Bem Vindo ao Amor” da Banda Eva com Ivete Sangalo.

Cantor também participou dos maiores festivais do Brasil como: Planeta Atlântida, Planeta Brasil e Rock in Rio.