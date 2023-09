Fashion Stylist Roze Motta Brilha no Desfile ‘Canto da Cidade’ da Amarante do Brasil

Fashion stylist de Maiara e Maraisa e Fernando e Sorocaba colabora com Eduardo Amarante em evento de moda de destaque

São Paulo testemunhou um espetáculo de moda de tirar o fôlego na noite de sexta-feira, quando o desfile “Canto da Cidade” da Amarante do Brasil foi apresentado no elegante Palácio dos Cedros. A estrela da noite foi Roze Motta, uma fashion stylist multifacetada e altamente qualificada, que assinou o styling do evento.

RozeMotta e Modelos | Foto Mariana Menezes

Em colaboração com Eduardo Amarante, diretor criativo e co-proprietário do Grupo La Moda, Roze Motta elevou o desfile a um novo patamar. A passarela foi transformada em uma experiência memorável, combinando acessórios marcantes e elementos de moda encantadores.

Roze Motta, Daniela e Edu Amarante | Foto Mariana Menezes

Roze Motta, conhecida por sua paixão pelo estilo e sua habilidade em transformar roupas em obras de arte personalizadas, trouxe seu toque único para o desfile. Os chapéus country, suas marcas registradas, assumiram um papel de destaque na coleção, juntamente com uma variedade de cintos que contam histórias por meio de seus detalhes expressivos.

O evento contou ainda com a emocionante participação da renomada cantora brasileira Daniela Mercury, que cantou ao vivo seus grandes sucessos no palco, sincronizando perfeitamente a moda com a música e tornando o desfile uma experiência verdadeiramente inesquecível.

Além de destacar a moda, o “Canto da Cidade” celebrou a diversidade e a autenticidade, colocando em destaque a inclusão como peça central. Com a participação de 60 modelos reais, cada um com suas próprias histórias, gostos e estilos, o evento mostrou que a verdadeira beleza reside na individualidade de cada pessoa.

Roze Motta comentou sobre o processo criativo: “Quando estava fazendo o styling, conversei com todas as modelos para entender o que elas gostavam. Nossa pergunta era: ‘O que vocês usam para se sentirem lindas?’ e assim fomos escolhendo as peças e montando esse desfile. Foi surreal”.

A coleção Outono/24 da Amarante do Brasil trouxe uma paleta de cores vibrantes e calorosas, destacando tons terrosos e atemporais. As peças enfatizaram a sofisticação e a contemporaneidade da alfaiataria, com foco em texturas monocromáticas, perfeitas para visuais noturnos.

A colaboração entre Roze Motta, Amarante do Brasil e Eduardo Amarante marcou um marco significativo na indústria da moda, resultando em um espetáculo que certamente será lembrado como um dos momentos notáveis da moda brasileira.