Evento em Brasília fala sobre caracterização e maquiagem artística

Esfume, o 1º Encontro Formativo de Caracterização e Maquiagem Artística do Centro-Oeste acontecerá de 02 a 06 de maio. Online, feito a partir de Brasília para todo o Brasil, o evento tem a missão de democratizar o acesso à formação de qualidade, debater temas atuais e impulsionar a profissionalização do setor. O encontro reunirá grandes nomes do cenário nacional, profissionais atuantes na moda, em séries e filmes distribuídos em canais como Globo, Netflix, HBO, Disney+, StarPlus e Amazon Prime, em produções como “Aruanas”, “Cidade Invisível”, “Bom Dia Verônica”, “A Magia de Aruna”, “A viagem de Pedro”, “Bacurau”, “Reality Z”, “Caranguejo Rei”, “Divino”, entre outros.

O evento será transmitido no canal do YouTube do Esfume e não há necessidade de inscrição prévia.

Entre os profissionais que compartilharão conhecimentos, técnicas, experiências e dicas, estão Débora Saad, Zé Lucas, Koichi Sonoda, Morena Gallo e Alexandra Vinagre.

Com a intenção de reunir olhares sobre a cena local e valorizar profissionais do Distrito Federal, em uma ação exclusiva para as redes sociais do evento, será exibida a série “Nossa Cena – Maquiagem na Capital”, que terá como convidadas as profissionais Camila Rodrigues, Pat Veiga e Clarissa Melasso.

Mercado em expansão

O interesse do segmento pelo evento é grande. Inicialmente, a expectativa era de receber 80 inscrições, mas acabou alcançando mais de 300 em apenas quatro dias de divulgação. Além do Distrito Federal, os interessados se inscreveram a partir de Pernambuco, São Paulo, do Amazonas, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, da Bahia e até de Portugal.

Programação:

O Esfume está dividido em três módulos: ficinas gerais, oficinas específicas e mesas de bate-papo.

Atividades com inscrição prévia:

02 a 05/05 Elaboração de projeto com Adriano Campos

com Adriano Campos 03/05 Maquiagem Realista com Débora Saad;

com Débora Saad; 04/05 Caracterização Audiovisual com Zé Lucas;

com Zé Lucas; 05/05 Descomplicando a maquiagem artística com Koichi Sonoda;

com Koichi Sonoda; 06/05 Efeitos Especiais direto do kit com Zé Lucas

Serviço:

1º Encontro Formativo de Caracterização e Maquiagem Artística do Centro-Oeste

De 02 a 06 de maio

On-line, gratuito e com certificado

Site: esfume.com