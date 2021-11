Moda e empreendedorismo feminino em tempos de pandemia

O foco da coleção são os tons vibrantes e peças com muita fluidez sempre prezando pelos tecidos naturais

No último sábado (20), Fernanda Viola, proprietária da multimarcas FV Store, promoveu um coquetel de lançamento para amigas, clientes e convidadas, da nova coleção de verão 2022 com o slogan: Restart – Colorindo a vida! A escolha das peças da nova coleção foi pensada para mulheres que gostam de se vestir com estilo, elegância e conforto.

O foco da coleção são os tons vibrantes e peças com muita fluidez sempre prezando pelos tecidos naturais. “Nosso verão será bem colorido e vibrante e foi isso que quis trazer para as nossas clientes, a ousadia da mistura das cores em peças leves e com muito estilo” aponta Fernanda.

Conheça as embaixadoras da coleção









Empreendedorismo feminino

A ideia de reunir empresárias empreendedoras da capital e trazer um time de peso como embaixadoras da marca, fortalece o mercado de moda feminina. Umas das inspirações é mostrar como a nova coleção pode contar sobre o “Restart”, onde mulheres de sucesso que inspiram e motivam outras mulheres buscam a realização dos seus sonhos, apontando que nunca é tarde para empreender e realizar.